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Tötungsdelikt

Mann nach Gewaltattacke in Wien tot – Täter auf der Flucht

Mann nach Gewaltattacke in Wien tot – Täter auf der Flucht
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Mann flieht, bricht zusammen – und stirbt. In Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus sucht die Polizei nun nach dem Täter.

In Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ist in der Nacht auf Dienstag ein Mann nach einem Gewaltvorfall ums Leben gekommen. Zeugen fanden den Schwerverletzten gegen 0.10 Uhr in einem Innenhof auf und alarmierten die Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche konnte das Leben des Mannes nicht gerettet werden.

Fahndung läuft

Den ersten Ermittlungsergebnissen zufolge war das Opfer zuvor im Bereich des Gaudenzdorfer Gürtels in eine Auseinandersetzung mit mehreren Personen geraten. Danach soll er in Richtung Ullmannstraße geflüchtet sein.

Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Leib/Leben, hat die Erhebungen übernommen und fahndet nach dem bislang unbekannten Täter.

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KO KOSMO-Redaktion
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