Vlahović vor Mega-Deal: Acht Millionen Euro pro Jahr bei diesem neuen Verein

Beşiktaş holt groß aus – und ein Weltklassestürmer soll schon bald am Bosporus landen. Das Vertragspaket hat es in sich.

Türkischen Medienberichten und Informationen aus sozialen Netzwerken zufolge steht der Transfer von Dusan Vlahovic zu Beşiktaş unmittelbar vor dem Abschluss. Die Zukunft des serbischen Stürmers scheint damit so gut wie geklärt.

Salah-Rückschlag überwunden

Der Istanbul-Traditionsklub hat sich in diesem Sommer klar zur Offensive bekannt und seinen Kader bereits mit mehreren hochkarätigen Neuzugängen verstärkt. Allerdings musste Beşiktaş in der laufenden Transferperiode auch einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen: Mohamed Salah, der als großer Wunschspieler gehandelt wurde, entschied sich letztlich für den Ligakonkurrenten Trabzonspor.

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Nun soll ein neuer Hochkaräter den Bosporus als seine sportliche Heimat wählen. Laut türkischen Medienberichten hat Vlahovic nach zähen und langwierigen Verhandlungen grünes Licht für einen Wechsel zu den Schwarz-Weißen gegeben. Die offizielle Bestätigung des Transfers wird in Kürze erwartet.

Lukratives Vertragspaket

Innerhalb der nächsten Tage soll der 26-jährige Angreifer in Istanbul offiziell präsentiert werden – mit einem Vertragspaket im Gepäck, das in dieser Größenordnung in Europa derzeit kaum zu finden wäre.

Vlahovic, dessen Vertrag bei Juventus Turin am 30. Juni 2026 ausgelaufen ist, soll einen Dreijahresvertrag unterzeichnen, der ihm ein Nettogehalt von acht Millionen Euro pro Saison garantiert. Dazu kommen großzügige Bonusregelungen, die sein Jahreseinkommen auf über zehn Millionen Euro anheben könnten.

Obendrauf erhält der Serbe einem Vernehmen nach ein Handgeld in zweistelliger Millionenhöhe für seine Unterschrift.