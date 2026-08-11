Ein Zwölfjähriger aus Sremska Mitrovica, ein Sieg in Spanien – und ein Urteil von Martha Argerich, das alles überstrahlt.

Ein zwölfjähriger Pianist aus Sremska Mitrovica hat beim internationalen Klavierwettbewerb „Vigo Junior“ in Vigo den ersten Preis in seiner Alterskategorie geholt. Teodor Vujanic, Schüler von Mag. Dusanka Gavrilovic an der Musikschule „Petar Krancevic“, begeisterte die Fachjury wie auch das Publikum gleichermaßen – mit technischer Präzision, feinem musikalischen Gespür und einer künstlerischen Reife, die weit über sein Alter hinausgeht.

Der Wettbewerb, der vom 8. bis 14. August 2026 als Vorspiel zum 10. Internationalen Klavierwettbewerb „Ciudad de Vigo“ stattfand und sich an junge Pianisten im Alter von 7 bis 19 Jahren richtete, versammelte Virtuosen aus aller Welt. Teodor setzte sich dennoch durch und durfte als Krönung seines Erfolgs beim abschließenden Galakonzert der Preisträger auftreten.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Argerich lobt Teodor

Das Rahmenprogramm des Festivals ließ dabei keine Wünsche offen: Beim offiziellen Eröffnungskonzert des Hauptwettbewerbs standen mit der Pianistin Martha Argerich und ihrem Kollegen Pablo Galdo zwei Größen der klassischen Musikwelt auf der Bühne. Als Erzähler bei der Aufführung von Camille Saint-Saëns‘ „Karneval der Tiere“ fungierte der britische Schauspieler und Oscar-Preisträger Jeremy Irons.

Was den jungen Pianisten aus Sremska Mitrovica jedoch besonders auszeichnet, ist nicht allein der Pokal: Martha Argerich selbst nahm sich die Zeit, ihn nach seinem Auftritt mit Worten zu bedenken, die man von der argentinischen Ausnahmekünstlerin nicht leichtfertig zu hören bekommt. „Er ist gut. Er ist talentiert. Er spricht durch die Musik.“ – so lautete ihr Urteil.

Nächste Herausforderung

Einen wesentlichen Anteil an diesem Erfolg trägt auch seine Lehrerin, Mag. Dusanka Gavrilovic, die ihren Schüler während des gesamten Wettbewerbs nach Spanien begleitete. Die gemeinsame Arbeit, die Hingabe beider und eine geteilte künstlerische Vision bilden das Fundament, auf dem Teodors internationale Karriere nun Schritt für Schritt aufgebaut wird.

Nach dem Triumph in Vigo wartet auf den jungen Pianisten bereits die nächste Herausforderung: Im September steht sein Auftritt im offiziellen Programm des Festivals „Mokranjcevi dani“ in Negotin auf dem Programm.