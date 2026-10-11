KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Todesstrafe

Hinrichtung überlebt: Pike wieder zurück im Gefängnis

Hinrichtung überlebt: Pike wieder zurück im Gefängnis
FOTO: EPA/TDOC
1 Min. Lesezeit |

Zwei Injektionen, kein Tod – Christa Pike kehrte aus dem Krankenhaus ins Gefängnis zurück. Ihr Zustand bleibt ernst.

Christa Pike hat das Krankenhaus verlassen und ist in die Haftanstalt zurückgekehrt, nachdem ihr Hinrichtungsversuch gescheitert war. Im Gefängnis wird sie weiterhin medizinisch betreut.

Pike befand sich seit mehr als 30 Jahren in Haft und wäre die erste Frau seit über 200 Jahren gewesen, die im US-Bundesstaat Tennessee hingerichtet worden wäre. Sie wurde 1995 wegen Mordes ersten Grades zum Tod verurteilt: Pike hatte ihre 19-jährige Mitschülerin Colleen Slemmer gefoltert und getötet. Obwohl ihr zwei Injektionen verabreicht wurden, überlebte sie den Vollzug der Todesstrafe – ein Fall, der landesweit für Aufsehen gesorgt hatte.

Rückkehr ins Gefängnis

Nach rund eineinhalb Wochen stationärer Behandlung wurde Pike aus dem Krankenhaus entlassen. Ihr Zustand gilt als eingeschränkt: Sie ist geistig noch benommen, ihre Arme weisen schwere Verletzungen auf. Ob dauerhafte Schäden zurückbleiben werden, ist derzeit noch offen.

Ihre Anwälte erklärten: „Sie wird im Gefängnis weiterhin medizinisch versorgt, und wir werden ihren Genesungsverlauf weiterhin verfolgen.“

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Cyberbetrug
Neue Betrugsmasche: Gefälschte KI-Seiten stehlen Login-Daten
| Verhütungstipps
30-Minuten-Regel: Was kaum jemand über Kondome weiß
| Diaspora
Diaspora-Arbeiter kehrt heim: 900 Euro Verzicht, dafür jeden Abend bei seiner Familie
| Wahlreform
Online-Wahl für die Diaspora: In Österreich leben, in Serbien wählen – Die Hürden für die Diaspora
| Wahlreform
Wählen ab 16? Bosnien plant radikalen Systemwechsel
MEHR AKTUELLE NEWS