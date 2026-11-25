Sie sehen aus wie Panzer, bestehen aus Luft und kommen aus China. Auf Russlands Schlachtfeldern erfüllen sie einen besonderen Zweck.

Im Krieg gegen die Ukraine greift Russland auf aufblasbare Attrappen von Panzern, Flugzeugen und Raketensystemen zurück, die aus China stammen. Sie sollen die Aufklärung des Gegners in die Irre führen. Die Ukraine soll dadurch ihre Präzisionswaffen auf vermeintliche Ziele abfeuern, die in Wahrheit nur aus Luft bestehen.

Hersteller Gauss

Das chinesische Unternehmen Gauss wirbt öffentlich für seine Produkte, etwa auf YouTube. In einem Werbevideo lautet der Slogan: „Aufblasen, aufstellen, täuschen“. Die Nachbildungen ahmen außerdem die Wärmesignaturen und Radar-Emissionen echter Militärfahrzeuge nach.

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Eine Gauss-Mitarbeiterin namens Sheena ließ in sozialen Medien wissen: „Ich bin kein Waffenhändler. Ich stelle nur aufblasbare Hüpfburgen her.“ Im März sei bei ihr ein Auftrag über 500 panzerförmige Hüpfburgen eingegangen. Anschließend hätten sich Bestellungen für Wärmeplatten, Metallfarbe und weitere Attrappen von Militärfahrzeugen angeschlossen.

Wie die New York Post berichtet, hat Russland seit dem Einmarsch im Februar 2022 rund 122 Millionen Dollar für Täuschtechnik aufgewendet. Vor Kriegsbeginn beliefen sich die jährlichen Ausgaben dafür auf etwa 585.000 Dollar.

Enge Zusammenarbeit

Fachleute werten die Lieferungen als Indiz für die enge Zusammenarbeit zwischen Russland und China. Michael Kofman von der Carnegie-Stiftung sagt: „Ohne umfangreiche chinesische Unterstützung wäre Russland nicht mehr als vier Jahre im Krieg“. Nach seiner Einschätzung stehen die Lieferanten mit großer Wahrscheinlichkeit in Verbindung zum chinesischen Militär.

Berichten zufolge verwendet auch die Ukraine Täuschtechnik, darunter Panzerattrappen aus Sperrholz.