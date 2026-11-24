Hacker erbeuten Daten von russischen Servern. Sie verraten, wer im Ukraine-Krieg fällt, und auch deutsche Namen tauchen in den Listen auf.

Der „Spiegel“ hat gehackte russische Behördendaten ausgewertet und schätzt, dass im Ukraine-Krieg mehr als 600.000 russische Soldaten ums Leben gekommen sind. Die Gesamtbilanz lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Die Auswertung liefert aber auch Hinweise auf Staatsbürgerschaft, Geburtsorte und Alter der erfassten Gefallenen.

Die Daten stammen von Servern der russischen Statistikbehörde Rosstat. Hacker hatten sie erbeutet und an ausgewählte Medien weitergegeben. Schon Anfang November hatten die Unterlagen auf Hunderttausende Tote hingewiesen. Für den Zeitraum von Ende Februar 2022 bis Ende September 2026 sind in den ausgewerteten Dokumenten mindestens 490.671 Todesfälle von Angehörigen des russischen Militärs verzeichnet. Die höhere Schätzung des Magazins ergibt sich daraus, dass auch verspätete Eintragungen und Vermisste, die offiziell noch nicht für tot erklärt wurden, einberechnet sind.

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Eine verlässliche Gesamtzahl der im Krieg gegen die Ukraine gefallenen eigenen Soldaten gibt der Kreml nicht bekannt.

Deutsche Spuren

Laut „Spiegel“ finden sich in den Datensätzen neun deutsche Staatsbürger, die offenbar auf russischer Seite gegen die Ukraine kämpften. Zu diesen Männern sind Namen, Todesort und Todesursache angeführt. Weitere 478 erfasste Kriegstote wurden in Deutschland geboren. Vielfach dürfte es sich um Kinder sowjetischer Fachkräfte oder Armeeangehöriger handeln, die zeitweise in der ehemaligen DDR lebten und später in die Sowjetunion oder deren Nachfolgestaaten zurückkehrten.

Herkunft und Alter

Der Auswertung zufolge stammen überdurchschnittlich viele Gefallene aus wirtschaftlich schwachen Regionen Russlands, vor allem aus ärmeren Grenzgebieten. In den Unterlagen sind außerdem Kämpfer aus Zentralasien verzeichnet. Unter den Toten finden sich zunehmend ältere Männer. Zu Kriegsbeginn waren vorwiegend jüngere Berufssoldaten betroffen.