Brüssel schaut genauer hin: Sechs Warnsignale bei sozialen Kennzahlen setzen Österreich unter Beobachtung. Die tiefe Prüfung bleibt vorerst aus.

Die EU-Kommission will Österreich wegen der gestiegenen Armutsrisiken in den kommenden Monaten genauer im Auge behalten. Eine zweite, vertiefte Bewertung der bestehenden und geplanten Maßnahmen, wie sie neun andere EU-Staaten durchlaufen, steht für das Land bislang allerdings nicht an. Die Grundlage bildet der Herbst-Teil des Europäischen Semester-Pakets, der am Dienstag veröffentlicht wurde und Empfehlungen an die EU-Länder enthält. Laut Kommission hat Österreich bei sechs sozialen Indikatoren nicht gut abgeschnitten.

Schwache Indikatoren

Gestiegen ist demnach der Anteil jener Menschen, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind, und zwar in der Gesamtbevölkerung ebenso wie bei Kindern. Die sozialen Transferleistungen wiederum haben im Vergleich zum Vorjahr an Wirksamkeit bei der Armutsbekämpfung verloren. Beim Haushaltseinkommen kritisiert die Kommission ein negatives Wachstum.

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Auch im Bildungsbereich sieht die Behörde Probleme. Der Anteil junger Menschen, die weder arbeiten noch studieren, ist gestiegen. Zugenommen hat zudem der Anteil der vorzeitigen Studienabbrecher.

Soziale Konvergenz

Geprüft wird im „Rahmen für soziale Konvergenz“, der soziale Gerechtigkeit sowie nachhaltiges, inklusives Wachstum fördern soll. Wie alle anderen EU-Staaten wurde Österreich zunächst einer ersten Analyse unterzogen, die Bereiche wie soziale Inklusion und Armutsbekämpfung, Bildung und Arbeitsmarkt umfasste. Als Basis dienten die Indikatoren des Sozialpolitischen Scoreboards der EU, mit denen die Entwicklungen in den Mitgliedstaaten über die Jahre gemessen werden. Die Kommission will ihre Ergebnisse voraussichtlich im April 2027 veröffentlichen.