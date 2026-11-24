Der Sekt fließt, die Stimmung steigt, der Chef tanzt. Doch das Arbeitsrecht feiert mit und zieht dabei klare Grenzen für Alkohol, Flirts und Fotos.

Auch wenn bei der Firmenweihnachtsfeier der Arbeitsalltag in den Hintergrund rückt, verliert das Arbeitsrecht nicht an Geltung. Selbst bei entspannter Stimmung bewegen sich die Anwesenden weiter im Berufsumfeld. Wo die Grenzen bei Teilnahme, Alkohol und im Umgang miteinander verlaufen, erklärt Verena Weilharter, Arbeitsrechtsexpertin des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB).

Wer außerhalb der Arbeitszeit zur Feier eingeladen wird, entscheidet selbst, ob er hingeht, denn die Teilnahme ist in diesem Fall freiwillig. Anders sieht es aus, wenn die Feier in die reguläre Arbeitszeit fällt. Beschäftigte, die nicht mitfeiern wollen, können dann nicht eigenmächtig früher heimgehen. Grundsätzlich haben sie ihre Arbeit zu erledigen.

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Auch das Wichteln ist freiwillig. Niemand kann verpflichtet werden, ein Geschenk für einen Kollegen zu besorgen.

Alkohol und Grenzen

Gegen ein Glas Sekt oder Glühwein ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Wer unter Alkoholeinfluss jedoch Kollegen beleidigt, fremdes Eigentum beschädigt oder andere belästigt, riskiert arbeitsrechtliche Folgen. Als Entschuldigung taugt der Alkohol nicht. Wer im Anschluss an die Feier noch zum Dienst antreten muss, hat außerdem die Alkoholregeln des Betriebs einzuhalten.

Auch auf der Weihnachtsfeier ist das Gleichbehandlungsgesetz anzuwenden. Schwerwiegende Folgen können ein anzüglicher Witz, ein unerwünschter Flirt oder eine übergriffige Berührung haben. Weilharter zufolge ist vor allem dort Vorsicht geboten, wo ein Machtgefälle besteht, etwa zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern. Sexuelle Belästigung kann Konsequenzen haben, die bis zur Entlassung reichen.

Fotos und Videos

Mit dem Smartphone ist rasch festgehalten, wie der Chef tanzt oder eine Kollegin singt. Beim Weitergeben solcher Aufnahmen sind allerdings Grenzen gesetzt. „Private Fotos und Videos sollten nicht ungefragt in WhatsApp-Gruppen geteilt oder auf Social Media veröffentlicht werden. Besonders Aufnahmen, die Kolleg:innen in peinlichen Situationen zeigen, haben dort nichts verloren“, so die ÖGB-Expertin.