Sechs Kriterien, 38 Thermen, ein Ergebnis: Österreichs Badeoasen stehen auf dem Prüfstand. An der Spitze bleibt alles beim Alten.

Die Therme Loipersdorf in der Steiermark hat im österreichischen Thermen-Check 2026 von Travelcircus abermals den ersten Rang erobert. Das Reiseportal nahm für die zehnte Auflage der Erhebung 278 Thermen mit Saunabereich in Deutschland, Österreich und der Schweiz unter die Lupe. 38 davon liegen in Österreich.

Mit 27,17 von maximal 30 Punkten setzte sich der Spitzenreiter durch. Vor allem bei Ausstattung und Preis-Leistung schnitt er im Vergleich stark ab. Das Angebot umfasst 35 Pools und mehr als 20 Saunen, dazu kommen das Schaffelbad, das nur Erwachsenen offensteht, sowie ein Erlebnisbad mit Wasserrutschen und Thermalwasser.

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Weitere Platzierungen

Rang zwei geht mit 25,80 Punkten an die Therme Wien. Die größte urbane Therme Europas befindet sich unmittelbar an der U-Bahn-Linie U1. Ihre Punkte sammelte sie durch hohe Nachfrage, gute Gästebewertungen und moderne Ruhebereiche. Platz drei sicherte sich mit 25,19 Punkten das EurothermenResort Bad Schallerbach in Oberösterreich. Gäste finden dort die Karibik-Lagune Tropicana, das Sauna-Bergdorf AusZeit und die Piratenwelt Aquapulco.

Auf Rang vier landete das AVITA Therme & Resort in Bad Tatzmannsdorf im Südburgenland mit 24,46 Punkten. In den Kategorien Preis-Leistung und Ausstattung erhielt das Resort jeweils die volle Punktzahl von fünf. Die Therme Geinberg in Oberösterreich folgt mit 24,25 Punkten auf Platz fünf. Sie bietet eine weitläufige Wasserlandschaft mit verschiedenen Bade- und Entspannungsbereichen.

Dahinter reihen sich auf den Plätzen sechs bis zehn die Alpentherme Gastein in Salzburg mit 23,48 Punkten, die Heiltherme Quellenhotel Bad Waltersdorf in der Steiermark mit 22,98 Punkten, der AQUA DOME in Tirol mit 22,79 Punkten, Rogner Bad Blumau in der Steiermark mit 22,70 Punkten und die Tauern Spa Therme in Salzburg mit 21,44 Punkten ein.

Bewertungskriterien

Insgesamt bewertete Travelcircus die Thermen anhand von sechs Kriterien. Die Gästebewertungen stammen von Google und Tripadvisor, die Nachfrage wurde über das monatliche Google-Suchvolumen ermittelt. Beim Thema Social Media zählten die Präsenz und die Reichweite auf Instagram und Facebook.

Bei Preis-Leistung wurde das Verhältnis von Eintrittspreis und Angebot betrachtet. Die Ausstattung bemaß sich an der Vielfalt der Saunen, Dampfbäder und Wellnessangebote. Für die Bekanntheit waren Sichtbarkeit und Popularität der jeweiligen Therme ausschlaggebend. In jeder Kategorie konnten ein bis fünf Punkte vergeben werden.

Die Länderrankings entstanden getrennt voneinander. Die Punktestände aus Österreich, Deutschland und der Schweiz lassen sich daher nicht direkt gegenüberstellen.