Österreichs Nummer 1! Diese Therme ist offiziell die beste im Land

Steirische Erfolgsgeschichte im Wellnessbereich: Das Thermenresort Loipersdorf dominiert erneut die Branche und setzt sich gegen alle Mitbewerber im deutschsprachigen Raum durch.

Das Thermenresort Loipersdorf sicherte sich erneut die Spitzenposition beim Travelcircus Top Thermen Award 2025. Die renommierte Auszeichnung geht damit zum zweiten Mal hintereinander an die steirische Wellnessdestination, die sich im Vergleich aller Thermen im deutschsprachigen Raum durchsetzen konnte. Grundlage für die Bewertung bildete der umfangreiche „Travelcircus Thermencheck“, der verschiedene Faktoren wie Popularität, Nachfrageentwicklung, Bekanntheitsgrad, Preis-Leistungs-Relation sowie die Ausstattungsqualität einbezieht. In sämtlichen Bewertungskategorien konnte die Therme punkten.

„Dass wir diesen Award bereits zum zweiten Mal in Folge gewinnen konnten, ist eine verdiente Bestätigung für unser gesamtes Team“, erklärt Geschäftsführer Philip Borckenstein-Quirini. Er verweist auf den Erfolgsansatz des Hauses, der auf einer Kombination aus hoher Qualität, vielfältigen Angeboten und einem ausgewogenen Preis-Leistungs-Verhältnis basiert – ein Konzept, das bei den Besuchern offenkundig nachhaltig Anklang findet.

Neue Marketingleitung

Bei der Präsentation der Auszeichnung war auch Jasmin Steiner anwesend, die seit Anfang 2026 die Marketingverantwortung für den gesamten Unternehmensverbund trägt. Zu diesem zählen neben dem Thermenresort auch das Thermenhotel DAS SONNREICH und der Congress Loipersdorf. Steiner, die bereits seit 2017 im Unternehmen beschäftigt ist, zeigt sich erfreut über die Auszeichnung und ihre neue Position.

„Ich kenne unsere Betriebe, unsere Stärken und unsere Ziele seit vielen Jahren – und genau dieses Wissen möchten wir im Marketing weiterhin gezielt einsetzen, um die erfolgreiche Entwicklung konsequent fortzusetzen.“