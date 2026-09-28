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Missbrauchsskandal

Missbrauchsvorwürfe gegen sieben Studenten

Missbrauchsvorwürfe gegen sieben Studenten
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Eine Klage gegen sieben Verbindungsmitglieder erschüttert die Cornell University – und wirft Fragen über Konsequenzen auf.

Die Cornell University in Ithaca, New York, ist Schauplatz schwerer Missbrauchsvorwürfe: Eine ehemalige Studentin hat Klage gegen sieben Mitglieder der Studentenverbindung Chi Phi erhoben. Der mutmaßliche Vorfall soll sich im Oktober 2024 ereignet haben.

In ihrer Klage schildert die damals 20-Jährige, im Verbindungshaus der Gruppe missbraucht worden zu sein. Laut ihren Angaben wurde sie dazu gebracht, eine Substanz zu konsumieren, die als Ketamin bezeichnet wurde. In einem Snapchat-Gruppenchat wurde sie auf herabwürdigende Weise erwähnt – ein Eintrag soll sinngemäß besagt haben, im oberen Stockwerk gebe es eine Frau „gratis“.

Staatsanwalt ermittelt

Bezirksstaatsanwalt Matthew Van Houten prüft derzeit, ob die vorliegenden Beweise für eine Strafanklage ausreichen. Bislang wurde gegen keinen der Beschuldigten eine Anklage erhoben. Van Houten erklärte, dass „die Vorwürfe in der Zivilklage sich deutlich von der Aussage unterschieden, die die Frau 2024 bei der Polizei gemacht habe.“

Die Verbindung Chi Phi ist unterdessen weiterhin vom Campusleben ausgeschlossen. Die Cornell University widerspricht der Darstellung, wonach die internen Konsequenzen lediglich aus dem Verfassen von Aufsätzen bestanden hätten. Die Universität betont ihrerseits, den Fall entsprechend den eigenen Richtlinien und internen Verfahren bearbeitet zu haben.

Der Anwalt eines der beschuldigten Studenten weist die Vorwürfe zurück.

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