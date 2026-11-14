450 Jahre alt und unbezahlbar: Sloweniens außergewöhnlichster Wein

Sie trotzte Belagerung, Feuer und Bomben. Ihr Wein steht in keinem Regal, doch er landete bereits bei Päpsten und Königen.

Ein lebendes Naturdenkmal prägt Maribor und den slowenischen Weinbau. An der Fassade eines historischen Hauses im Stadtviertel Lent wächst ein Weinstock, dessen Ernte in wenigen Fläschchen mündet. Der Wein daraus wird ausschließlich als höchstes protokollarisches Geschenk vergeben. Die Alte Rebe rankt direkt am Ufer der Drau an einem historischen Haus in Lent, einem Stadtviertel von Maribor. Seit mehr als 450 Jahren trägt sie Früchte und gilt damit als älteste fruchttragende Edelrebe der Welt.

Im Guinness-Buch der Rekorde ist sie seit 2004 verzeichnet. Zugleich ist sie das bekannteste Symbol für den slowenischen Weinbau und die reiche Weintradition des Landes.

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Jährliche Lese

Die jährliche Lese ist ein großes Stadtfest und ein Magnet für Touristen. Sie bringt zwischen 35 und 55 Kilogramm Trauben. Lokale Önologen keltern daraus rund 25 Liter jungen Rotwein, der in etwa 100 Fläschchen zu je 2,5 Deziliter abgefüllt wird. Der Wein zeigt sich in zartem Rubinrot, mit ausgeprägter Frische und fruchtigen Aromen. Im freien Verkauf ist er nicht erhältlich.

Die Fläschchen sind Unikate mit einem Reliefmotiv der Drauwellen, entworfen vom slowenischen Designer Oskar Kogoj. Die Stadt Maribor und die Republik Slowenien vergeben den Wein ausschließlich als höchstes protokollarisches Geschenk. Zu den Beschenkten zählten die Päpste Johannes Paul II. und Franziskus, aber auch Staatsoberhäupter und Königshäuser.

Überstandene Krisen

Die Alte Rebe gehört zur autochthonen Sorte Crnina, die auch als Žametovka oder Modra Kavčina bekannt ist, und wurde am Ende des Mittelalters gepflanzt. Ihre Wurzeln haben seither einiges überstanden: türkische Belagerungen, Brände in der Altstadt, die Bombardierung durch die Alliierten im Zweiten Weltkrieg und die Reblausepidemie Ende des 19. Jahrhunderts. Unversehrt blieb der Weinstock dank der besonderen Bodenzusammensetzung und der Nähe zur Drau.