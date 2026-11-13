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Auszeichnung

Rekordverdächtig: Österreicher erkocht sich 4 Hauben in 7 Monaten

Rekordverdächtig: Österreicher erkocht sich 4 Hauben in 7 Monaten
FOTO: iStockphoto
2 Min. Lesezeit |

Ein Bildschirm, ein Urteil, ein Moment, der alles verändert. Für einen jungen Ötztaler öffnet sich in Antwerpen eine neue Tür.

Vier Hauben vergibt der Restaurantführer Gault&Millau an das Antwerpener Restaurant De Aarde. Zur Mannschaft zählt der 25-jährige Ötztaler Lukas Krabath, für den damit schon früh der Einstieg in die Spitzengastronomie gelingt. Vor einem Bildschirm verfolgte die Küchenmannschaft des Restaurants De Aarde, zu Deutsch „Die Erde“, die Übertragung. Kurz herrschte Stille, dann brach Jubel aus. Der Restaurantführer Gault&Millau aus Brüssel, der die besten Lokale und Köche bewertet, hat das Haus in Antwerpen mit vier Hauben bedacht.

Deutliche Aufwertung

Für das De Aarde bedeuten die vier Hauben in Belgien eine deutliche Aufwertung. Das Team sah die Entscheidung der Tester in Echtzeit mit. Als sie verkündet wurde, machte sich in der Küche spürbar Erleichterung breit, gepaart mit Freude. Am 9. November 2026 vergab Gault&Millau Belgien dem Restaurant De Aarde in Antwerpen in der Ausgabe 2027 eine Punktzahl von 17/20 und vier Hauben.

Rascher Aufstieg

Der aus dem Tiroler Ötztal stammende Lukas Krabath zählt 25 Jahre und gehört als Koch zum Team des De Aarde in Antwerpen. Beruflich geht es für ihn rasch bergauf. Die Auszeichnung ist ein früher Höhepunkt und zugleich der Beginn einer weiteren Entwicklung.

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