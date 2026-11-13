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Cybertruck vor dem Aus: Fans flehen Musk um Rettung an

Cybertruck vor dem Aus: Fans flehen Musk um Rettung an
(FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Für den Cybertruck ruft eine kleine Fangemeinde nach Elon Musk. Ihr Mittel ist eine Petition, und der Tesla-Chef hört zumindest zu.

Eine zahlenmäßig überschaubare, aber umso lautstärkere Fangemeinde wendet sich über soziale Netzwerke direkt an Elon Musk. Im Mittelpunkt steht der Tesla Cybertruck. Der Konzernchef zeigt sich für das Anliegen zumindest ein wenig aufgeschlossen.

Petition an Musk

Um Rückhalt zu gewinnen, setzt die Community auf eine Petition. „Wir glauben an das Streben nach Innovation, Nachhaltigkeit und die Zukunft von Autos, bei denen der Mensch an erster Stelle steht“, schreibt deren Initiator. Die Petition fordert Tesla auf, die Einstellung des Cybertruck zu überdenken; am 13. November 2026 waren mehr als 5.000 Unterschriften verzeichnet. Musk ließ nach dem Appell erkennen, dass er dem Vorhaben ein Stück weit offen gegenübersteht.

Hitzige Debatten

Seit seiner Präsentation im Jahr 2019 sorgt der Tesla Cybertruck für hitzige Debatten. Zumindest für den europäischen Straßenverkehr gilt das Fahrzeug als zu groß geraten. Die Meinungen darüber gehen weit auseinander:

Die einen schwärmen für das Modell, die anderen wollen nichts davon wissen.

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