Nur schnell aufs WC: Für 77-Jährigen wird der Weg zur Todesfalle

Ein kurzer Gang zur Toilette wird für einen 77-Jährigen zum letzten Weg. Auf dem Rastplatz bei Linz kreuzt er die Bahn eines Sattelzugs.

Bei einem Unfall im Zufahrtsbereich einer Autobahnraststation in Oberösterreich hat am Freitagfrüh ein Mann sein Leben verloren. In den Zusammenstoß war ein Lastwagen verwickelt.

Fußgänger erfasst

Der 77-Jährige war zu Fuß an der Raststation Ansfelden Süd an der Westautobahn bei Linz unterwegs, weil er die Toilette aufsuchen wollte. Dafür querte er die Durchfahrtsspur. Genau in diesem Moment fuhr ein Sattelzug vor und erfasste ihn.

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Polizei bestätigt

Der Mann zog sich tödliche Verletzungen zu und starb noch an Ort und Stelle. Die Polizei bestätigte den Ablauf sowie den Tod des Fußgängers. Von dort heißt es: „Dieser erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb“, so die Polizei.