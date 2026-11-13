18 neue Gates in Schwechat: Klappt der Termin im April 2027?

Ein Datum steht fest, doch es hängt an einer Bedingung. Am Flughafen Wien entscheidet sich bald, ob Terminal 3 pünktlich größer wird.

Am 20. April 2027 soll die Süderweiterung von Terminal 3 am Flughafen Wien in Betrieb gehen. Auf insgesamt 70.000 Quadratmetern zusätzlicher Fläche werden dann erstmals Passagiere im neuen Gebäudeteil abgefertigt. Den Eröffnungstermin hat der Flughafenbetreiber bereits bekannt gegeben. Er gilt allerdings nur unter einer Bedingung: Die noch ausstehenden Arbeiten müssen wie vorgesehen abgeschlossen werden.

Neubau im Detail

Der Neubau wird an Terminal 3 angebunden und soll den Passagierbetrieb ausweiten. Vorgesehen sind 18 zusätzliche Gates und vergrößerte Loungebereiche. Für Shops und Gastronomie kommen weitere 10.000 Quadratmeter hinzu. In Summe umfasst die Erweiterung 70.000 Quadratmeter an neuer Fläche.