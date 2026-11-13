Mit Vollgas in Menschenmenge: 22-Jähriger nach Attacke vor Polizei

Ein Streit eskaliert, ein Auto beschleunigt, drei Männer werden verletzt. Am Morgen danach steht der Fahrer selbst vor der Polizei.

Nachdem ein Auto in Ronnenberg in eine Menschengruppe gerast ist, hat die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen einen 22-Jährigen beantragt. Die Anklagebehörde legt ihm versuchten Totschlag, gefährliche Körperverletzung sowie einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr zur Last.

Am Mittwochabend soll der Mann im Anschluss an einen Streit mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf die Gruppe zugefahren und danach davongefahren sein. Wie die Polizei mitteilt, meldete er sich am Donnerstagmorgen selbst auf einer Wache in Wuppertal. Die Mordkommission klärt weiterhin, wie sich das Geschehen genau abgespielt hat und welche Hintergründe dahinterstecken. Am Freitag soll der Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt werden.

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Verletzte und Ermittlungen

Nach dem bisherigen Stand wurden drei Männer verletzt. Ein 20-Jähriger schwebte zunächst in Lebensgefahr, mittlerweile ist er außer Lebensgefahr. Er und die beiden anderen Verletzten befinden sich weiterhin in medizinischer Behandlung.

Der Tatverdächtige besitzt die syrische Staatsbürgerschaft. Einer der Verletzten ist sowohl deutscher als auch syrischer Staatsbürger, die beiden übrigen haben die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft. Am Tatort fanden die Ermittler eine nicht abgefeuerte Patrone, bei der es sich ersten Einschätzungen zufolge um Munition für eine Schreckschusswaffe handelt. Ob sie in Verbindung mit der Tat steht, ist ungeklärt.

Ähnlicher Fall

Schon am 26. Oktober hatte es in Neustadt am Rübenberge einen vergleichbaren Fall gegeben: Ein Autofahrer war dort absichtlich in eine Menschengruppe gefahren, mehrere Personen wurden verletzt. Die Polizei ermittelte wegen eines versuchten Tötungsdelikts und geht von einem Konflikt zwischen Großfamilien aus, die teilweise der Clankriminalität zugeordnet werden. Medienberichten zufolge haben die Familien libanesische Wurzeln. Neustadt am Rübenberge liegt rund 30 Kilometer von Ronnenberg entfernt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand gibt es keinen Zusammenhang zwischen den beiden Taten.