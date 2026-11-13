Leere Schreibtische, volle Datenleitungen: Am 19. November hat ein Videospiel Büros und Netzbetreiber schon vor dem Start fest im Griff.

Schon vor dem Erscheinen von GTA 6 am 19. November macht sich der Start in Unternehmen und Datennetzen bemerkbar. Weltweit werden deutlich mehr Urlaubstage beantragt, und die Anbieter stellen sich auf eine hohe Auslastung ein. Rekorde im Vorverkauf und hohe Umsatzschätzungen zeigen, welche Dimension der Release annimmt.

Laut Personio liegt die Zahl der Urlaubsanträge in Deutschland um 38 Prozent über dem Durchschnitt. Noch deutlicher fällt das Plus beim Abbau von Überstunden aus, es beträgt 58 Prozent. Der Personio-Konkurrent Remote registriert weltweit 32 Prozent mehr Urlaubsanträge zum Erscheinungstermin von GTA 6.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Nach mehr als einem Jahrzehnt kehrt „Grand Theft Auto“ mit einem neuen Teil zurück. Seit 13 Jahren warten Fans auf den Nachfolger von „GTA V“, das 2013 erschien. Die Serie steht für frei begehbare Spielwelten, satirische Elemente und offene Spielinhalte. „GTA V“ wurde rund 230 Millionen Mal verkauft. Mit dem 19. November als Starttermin gehen weltweit zusätzliche Freistellungen und ein verstärkter Überstundenabbau einher.

Länder und Abteilungen

Den höchsten Anstieg gibt es in Italien, wo am 19. November fast doppelt so viele Beschäftigte frei haben wie sonst. In Indien meldet Remote ein Plus von 60 Prozent, in Irland sind es 57 Prozent. Besonders starke Ausschläge zeigen sich in einzelnen Abteilungen. In den Finanzabteilungen legten die Urlaubsanträge um 104 Prozent zu, im Marketing um 75 Prozent. Nach Gruppen aufgeschlüsselt verbucht Remote den stärksten Zuwachs bei Männern der Generation Z, nämlich plus 120 Prozent.

Rekord im Vorverkauf

Der US-Konzern Take-Two, zu dem der Entwickler Rockstar Games gehört, hat seine Umsatzprognose für 2026 auf rund 8,0 bis 8,2 Milliarden US-Dollar angehoben. Take-Two führte Grand Theft Auto VI in seiner am 9. November 2026 veröffentlichten Mitteilung zu den Geschäftsergebnissen mit dem Veröffentlichungstermin 19. November 2026 auf. Schätzungen zufolge könnte „GTA 6“ allein in der ersten Verkaufswoche bis zu 5,2 Milliarden US-Dollar einspielen. Laut Take-Two hat der Vorverkauf bereits sämtliche bisherigen Rekorde gebrochen.

Gleichzeitig bereiten sich die Netzbetreiber auf außergewöhnlich große Datenmengen vor. Beim deutschen Anbieter United Internet sorgten Vorab-Downloads zeitweise für ein zehnfach höheres Datenaufkommen als in gewöhnlichen Nächten. Auch zum offiziellen Start am 19. November wird deutlich mehr Datenverkehr erwartet. Eine Überlastung der Netze wird dabei nicht prognostiziert.