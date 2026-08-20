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Spielebonus

Zwei Jahre länger dienen für vier Tage GTA VI

Zwei Jahre länger dienen für vier Tage GTA VI
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Vier Tage frei für „GTA VI“ – dafür zahlen US-Soldaten einen ungewöhnlich hohen Preis.

Der Hype um „Grand Theft Auto VI“ scheint grenzenlos zu sein. Mehr als zehn Jahre warten Fans der Kult-Videospielreihe bereits auf einen neuen Teil. Nach mehreren Verschiebungen – zunächst von Herbst 2025 auf Mai 2026 und schließlich auf den 19. November 2026 – kam das Spiel schließlich auf den Markt.

Die Erwartungen sind enorm – und das Projekt selbst ist es ebenfalls: Mit einem geschätzten Budget von weit über einer Milliarde Dollar könnte „GTA VI“ zum teuersten Unterhaltungsprodukt aller Zeiten werden. Der Vorgänger „GTA V“ kam 2013 auf den Markt und hat sich seitdem mehr als 225 Millionen Mal verkauft.

Ungewöhnlicher Anreiz

In einem Bataillon im US-Bundesstaat Georgia wurde Soldaten ein bemerkenswertes Angebot unterbreitet: Wer seine Dienstzeit verlängert, bekommt zum Erscheinungstermin des heiß ersehnten Spiels vier Tage Sonderurlaub. Laut einem Sprecher der US-Armee nahmen 20 von rund 130 Bataillonsangehörigen das Angebot an. Als Gegenleistung verpflichteten sie sich zu einer Verlängerung ihrer Dienstzeit um mindestens zwei Jahre.

Wie orf.at berichtet, handelte es sich dabei um eine lokal begrenzte Initiative. Tatsächlich war die ungewöhnliche Aktion kein landesweites Programm der US-Armee, sondern ausschließlich auf die Mitglieder dieses einen Bataillons in Georgia ausgerichtet.

Der Gedanke hinter dem „GTA“-Bonus: Die Armee suchte nach Anreizen, die gezielt an den Interessen ihrer Soldaten anknüpfen.

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