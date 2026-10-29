KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Polizeikontrolle

Zugriff am Bahnsteig: Jugendliche mit verbotenen Böllern gestoppt

Zugriff am Bahnsteig: Jugendliche mit verbotenen Böllern gestoppt
FOTO: LPD Wien
1 Min. Lesezeit |

Ein Zug aus Tschechien läuft ein, im Gepäck dreier Jugendlicher steckt brisante Ware. Die Beamten am Bahnsteig schauen genau hin.

Drei Jugendliche sind am Mittwochnachmittag am Bahnhof Wien-Floridsdorf von der Polizei gestoppt worden. Bei der Kontrolle eines Zugs aus Tschechien hatten sie 307 verbotene pyrotechnische Gegenstände bei sich.

Im Einsatz stand die Wiener Bereitschaftseinheit. Den Beamten fielen ein schwarzer Rucksack und ein schwarzer Plastiksack auf, die das Trio mit sich trug.

Kontrolle am Bahnhof

Um etwa 13.30 Uhr nahmen die Polizisten einen einfahrenden Zug unter die Lupe. Die drei Jugendlichen mussten stehen bleiben und wurden überprüft. Bei der Durchsuchung kamen zahlreiche verbotene pyrotechnische Gegenstände zum Vorschein, die am Bahnhof sichergestellt wurden.

Drei Anzeigen

Unter den Verdächtigen befinden sich ein 18-jähriger Österreicher, ein 14-jähriger indischer Staatsbürger und ein 15-jähriger Österreicher. Sie alle wurden angezeigt.

Die sichergestellten Pyrotechnik-Artikel transportierte die Polizei ab.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Tourismus
Tourismus boomt in Österreich, doch beim Personal wird heftig gestritten
| Gesundheit
Wie fair ist die Warteliste im Spital? Warum manche Patienten in Österreich früher zur OP kommen
| TIPS
Geld in Sekunden am Balkan und die offene Verbindung nach Österreich
| Festivalrückkehr
Festival-Comeback: Novi Sad bekommt EXIT schon 2027 zurück
| Fahndung
Rimacs 3-Millionen-Bugatti gestohlen: Polizei findet ihn in Österreich
MEHR AKTUELLE NEWS