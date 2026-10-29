Zugriff am Bahnsteig: Jugendliche mit verbotenen Böllern gestoppt

Ein Zug aus Tschechien läuft ein, im Gepäck dreier Jugendlicher steckt brisante Ware. Die Beamten am Bahnsteig schauen genau hin.

Drei Jugendliche sind am Mittwochnachmittag am Bahnhof Wien-Floridsdorf von der Polizei gestoppt worden. Bei der Kontrolle eines Zugs aus Tschechien hatten sie 307 verbotene pyrotechnische Gegenstände bei sich.

Im Einsatz stand die Wiener Bereitschaftseinheit. Den Beamten fielen ein schwarzer Rucksack und ein schwarzer Plastiksack auf, die das Trio mit sich trug.

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Kontrolle am Bahnhof

Um etwa 13.30 Uhr nahmen die Polizisten einen einfahrenden Zug unter die Lupe. Die drei Jugendlichen mussten stehen bleiben und wurden überprüft. Bei der Durchsuchung kamen zahlreiche verbotene pyrotechnische Gegenstände zum Vorschein, die am Bahnhof sichergestellt wurden.

Drei Anzeigen

Unter den Verdächtigen befinden sich ein 18-jähriger Österreicher, ein 14-jähriger indischer Staatsbürger und ein 15-jähriger Österreicher. Sie alle wurden angezeigt.

Die sichergestellten Pyrotechnik-Artikel transportierte die Polizei ab.