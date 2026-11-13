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Ärztemangel

Dorf ohne Doktor: Patienten warten jahrelang auf Behandlung

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FOTO: iStockphoto
2 Min. Lesezeit |

182 Kassenstellen sind unbesetzt, auf dem Land trifft es besonders viele. Eine Gemeinde in Niederösterreich wartet seit Jahren auf Ersatz.

Österreichweit sind derzeit 182 Kassenarztstellen nicht besetzt, 98 davon entfallen auf ländliche Gebiete. In einer niederösterreichischen Gemeinde konnte die Stelle einer Ärztin über Jahre nicht vergeben werden. Für die Patienten bedeutete das längere Wartezeiten und spürbare Engpässe in der Versorgung.

Ländlicher Mangel

Außerhalb der Ballungszentren macht sich der Mangel am deutlichsten bemerkbar. In der betroffenen Gemeinde blieb die Stelle einer Ärztin jahrelang vakant. Folglich gab es dort keine Medikamente mehr, übrig blieb allein die öffentliche Apotheke.

Zahlreiche Patienten suchen deshalb Ärzte in den Nachbargemeinden auf. Dort einen Termin zu bekommen, gestaltet sich allerdings schwierig. „Da kann es schon vorkommen, dass man bis zu zwei Jahre warten muss, vor allem bei Vorsorgeuntersuchungen“, schilderte die Ärztin Carmen Berti-Zambanini im „Heute“-Talk. Die Expertin sprach mit Blick auf die Versorgung vor Ort von einem „riesigen Problem“.

Klare Forderung

Berti-Zambanini plädiert dafür, freie Kassenstellen so schnell wie möglich neu zu besetzen, und zwar auch in kleineren Ortschaften. Erster Ansprechpartner bei Beschwerden müsse der Hausarzt sein, der Betroffene bei Bedarf an Fachärzte oder ins Krankenhaus weiterleitet. „Die Lenkung der Patienten Wege wird in Zukunft sicher ein großes Thema werden für uns“, so Berti-Zambanini.

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