Jedes vierte Opfer ein Kind: Kommt jetzt E-Scooter-Verbot?

E-Scooter-Unfälle nehmen zu, am stärksten trifft es Kinder. Salzburgs Mobilitätsclubs holen Polizei, Ministerium und Handel zusammen.

Salzburgs Mobilitätsclubs drängen auf einen großen Runden Tisch, an dem Verkehrsexperten über strengere Regeln für E‑Scooter und mögliche Gesetzesänderungen beraten sollen. Anlass ist die deutlich gestiegene Zahl an Unfällen. Die Sitzung soll noch heuer über die Bühne gehen. Dem ÖAMTC zufolge haben das Innenministerium, die Polizei, die Kfz‑Prüfstellen, der Versicherungsverband, Mobilitäts- und Seniorenorganisationen, die Wirtschaftskammer sowie Vertreter des Handels ihr Kommen zugesagt. Auf der Tagesordnung stehen auch Regeln für elektrische Einräder und Hoverboards, also selbstbalancierende Skateboards.

Steigende Unfallzahlen

Die Zahl der E‑Scooter‑Unfälle mit Verletzten oder Toten ist in Österreich binnen dreier Jahre von 1.762 auf 2.749 gestiegen, ein Plus von rund 56 Prozent. In Salzburg kletterte sie von 149 auf 221, also um knapp 48 Prozent. Besonders betroffen sind Kinder. Österreichweit war im vergangenen Jahr rund ein Viertel der Verletzten jünger als 14 Jahre, insgesamt 606 Personen. Das sind um 85 Prozent mehr als im Jahr davor.

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Christine Holzer‑Weiß, Juristin beim ÖAMTC, verweist auf die besonderen Gefahren dieser Fahrzeuge: „E‑Scooter sind anders zu handhaben als ein normales Fahrrad oder E‑Bike. Der Lenker ist schmäler, die Standfläche kleiner. Die kleinen Räder bergen ein großes Unfallrisiko – etwa bei Problemen, die im Straßenverkehr zunächst harmlos wirken, wie einer Gehsteigkante, einer rutschigen Fahrbahn, einem Schlagloch oder sogar einem Stein auf der Straße. Die gravierendsten Folgen können schwere Kopfverletzungen sein, die sogar tödlich enden können.“

Mögliche Regeln

Zur Debatte stehen ein Nutzungsverbot für Kinder unter 14 Jahren sowie eine Helmpflicht für alle Fahrenden. Günther Frühwirth vom ARBÖ‑Fahrsicherheitszentrum Straßwalchen bringt zusätzlich eine Zulassungspflicht ins Spiel, nicht zuletzt wegen getunter und deutlich schnellerer Geräte: „Man muss sich überlegen, ob man nicht für die E‑Scooter eine Zulassung kreiert. Zum einen sind sie nachher haftpflichtversichert, haben eine Deckungssumme. Weil jetzt fährt einer mit dem E‑Scooter, der geht um einiges zu schnell, man fährt zum Beispiel 40, 50 km/h, hat einen Unfall – wie schaut es mit der Haftung aus? Was habe ich für Möglichkeiten?“