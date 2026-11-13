Wochenlang keine Post: Im Innviertel liegen die Nerven blank

Im Innviertel warten Menschen wochenlang auf wichtige Briefe, während ganze Container voller Flugblätter auftauchen. Gemeinden müssen sich inzwischen selbst um die Zustellung kümmern.

Leere Postkästen, verspätete Schreiben und verärgerte Kunden: Im Innviertel häufen sich die Beschwerden über die Zustellung. Briefe sollen teilweise erst Wochen nach ihrer Aufgabe ankommen, wichtige Mitteilungen erreichen Betroffene zu spät. Auch Gemeinden und Handelsunternehmen schlagen Alarm. Die Österreichische Post verweist auf steigende Krankenstände, die punktuell zu Verzögerungen führen könnten.

Besonders problematisch wird es, wenn wichtige Informationen nicht rechtzeitig ankommen. Gemeinden berichten von verspäteten Schreiben und verpassten Fristen. Selbst Partenzettel sollen manche Haushalte erst erreicht haben, als die Beerdigung bereits vorbei war. Auch im Handel wächst der Ärger: Flugblätter und Prospekte kommen laut betroffenen Unternehmen teilweise erst dann bei den Kunden an, wenn die beworbenen Aktionen längst abgelaufen sind.

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Gemeinden organisieren eigene Zustellung

In Mattighofen hat man deshalb selbst eine Lösung geschaffen. Bürgermeister Daniel Lang (ÖVP) kritisiert die langen Wartezeiten: „Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir Fristen von drei bis vier Wochen angeben und dann alleine die Zustellung von Briefen zwei Wochen dauert.“

Die Gemeinde hat mittlerweile einen eigenen Zustelldienst, der gemeindeeigene Schreiben selbst austrägt. „Aber das hat natürlich nicht jede Gemeinde, besonders die kleineren müssen auf die Dienste der Post zurückgreifen“, erklärt Lang. Damit wird die Zustellung wichtiger Informationen für die Stadt zumindest teilweise selbst in die Hand genommen.

Anders ist die Situation in Uttendorf-Helpfau. Dort ist die Gemeinde weiterhin auf die Post angewiesen. Bürgermeister Johannes Manglberger (ÖVP) schildert ebenfalls gravierende Folgen: „Etwa auch Partenzettel. Da hatten wir schon das Thema, dass Haushalte erst nach dem Begräbnis über den Todesfall informiert wurden.“ Als Konsequenz setzt die Gemeinde verstärkt auf digitale Zustellung, damit wichtige Schreiben die Bürger rechtzeitig erreichen.

Handel beklagt verschwundene Flugblätter

Nicht nur bei Briefen, auch bei Werbesendungen gibt es Beschwerden. Spar Österreich berichtet von einem deutlichen Anstieg der Kundenreaktionen. „Seit einigen Wochen gab es plötzlich einen massiven Anstieg der Kundenbeschwerden betreffend nicht zugestellter Flugblätter, vor allem in Oberösterreich“, heißt es aus dem Unternehmen.

Besonders brisant ist ein weiterer Vorwurf: Spar seien Fotos zugespielt worden, auf denen „ganze Container mit weggeworfenen, frisch verpackten Flugblättern aller Handelsketten“ zu sehen seien. Ob und in welchem Umfang diese Sendungen tatsächlich für die Verteilung durch die Post bestimmt waren, ist damit allerdings nicht geklärt. Die Beschwerden zeigen dennoch, wie groß der Unmut über die Werbezustellung mittlerweile ist.

Post verweist auf Krankenstände

Die Österreichische Post weist die Vorwürfe nicht pauschal zurück, bestätigt sie aber auch nicht in dieser Form. Ein Unternehmenssprecher erklärt: „Wir verzeichnen derzeit, wie wohl jedes größere Unternehmen in Österreich, steigende Krankenstände. Das kann punktuell zu geringfügigen Verzögerungen führen.“

Für die Betroffenen ist das wenig beruhigend. Denn wenn Behördenbriefe, Gemeindemitteilungen oder wichtige persönliche Nachrichten verspätet eintreffen, kann das weitreichende Folgen haben. Während manche Gemeinden bereits eigene Wege suchen, bleibt anderen vorerst nur, auf eine Verbesserung der Zustellung zu hoffen.