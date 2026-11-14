„Europa ist zu teuer und zu komplex“: Mercedes prüft Schließung von Werken

Mercedes-Chef Ola Källenius warnt vor einem massiven Wettbewerbsnachteil Europas. Der Autobauer fordert längere Arbeitszeiten ohne Lohnausgleich, stoppt neue Investitionen in Deutschland und prüft sogar Werksschließungen.

Mercedes-Chef Ola Källenius übt deutliche Kritik an den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Europa. In einem Interview mit dem „Münchner Merkur“ erklärt er: „Europa ist als Standort für Investitionen und Produktion zu teuer und zu komplex geworden.“ Hohe Kosten, zunehmende Bürokratie und langwierige Genehmigungsverfahren gefährdeten die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie.

Besonders Deutschland steht dabei unter Druck. Während andere Länder mit niedrigeren Produktionskosten und längeren Jahresarbeitszeiten punkten, verliert der Standort nach Einschätzung des Konzernchefs an Attraktivität. Mercedes will deshalb die Arbeitszeiten verlängern, ohne die Gehälter entsprechend anzuheben.

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Europa verliert an Wettbewerbsfähigkeit

Källenius sieht Europa grundsätzlich gut aufgestellt. Der Kontinent verfüge über eine starke industrielle Basis, hochqualifizierte Arbeitskräfte und hervorragende Forschungseinrichtungen. Doch diese Vorteile könnten die steigenden Kosten und bürokratischen Hürden zunehmend nicht mehr ausgleichen.

Hohe Energiepreise, teure Produktionsbedingungen und immer komplexere Vorschriften erschwerten Investitionen. Europa müsse deshalb wieder attraktiver für Unternehmen werden. Dafür brauche es laut Källenius mehr Pragmatismus, schnellere Entscheidungen und weniger bürokratische Belastungen.

Die Kritik richtet sich damit nicht nur an Deutschland. Sie betrifft die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen innerhalb der gesamten Europäischen Union und die Frage, ob europäische Produktionsstandorte langfristig mit den USA und China konkurrieren können.

Länger arbeiten für das gleiche Geld

Besonders brisant sind die Forderungen des Konzerns an seine deutschen Beschäftigten. Mercedes drängt auf eine Verlängerung der Wochenarbeitszeit von 35 auf 40 Stunden ohne Lohnausgleich. Die Beschäftigten müssten damit fünf Stunden mehr pro Woche arbeiten, ohne dafür zusätzlich bezahlt zu werden.

Im Interview verweist Källenius auf die internationale Konkurrenz. Standorte außerhalb Deutschlands hätten teilweise nicht nur niedrigere Arbeitskosten, sondern auch längere Jahresarbeitszeiten. Diese Unterschiede beeinflussten unmittelbar, wo Mercedes künftig neue Modelle produzieren und Investitionen tätigen werde.

Die Arbeitskosten seien allerdings nur einer von mehreren Bereichen, in denen das Unternehmen sparen wolle. Auch Energie, Logistik, interne Strukturen und Produktionsprozesse würden überprüft. Die Gewerkschaft IG Metall und der Betriebsrat lehnen eine Abschaffung der 35-Stunden-Woche ab. Eine Verlängerung der Arbeitszeit ohne höhere Bezahlung würde den Stundenlohn der betroffenen Beschäftigten rechnerisch um 12,5 Prozent senken.

Mercedes stoppt Investitionen

Wie ernst die Situation inzwischen ist, zeigt eine weitere Entwicklung: Mercedes hat am 12. November angekündigt, alle weiteren Investitionen in seine deutschen Standorte vorerst zu stoppen. Hintergrund sind die festgefahrenen Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern über Arbeitskosten und Wettbewerbsfähigkeit. Produktionsvorstand Michael Schiebe erklärte in einem internen Interview, dass trotz zahlreicher Gespräche derzeit keine Einigung absehbar sei. Die bestehenden Kostenstrukturen seien zu hoch, weshalb der Vorstand diesen Schritt beschlossen habe.

Noch schwerwiegender ist eine weitere Ankündigung: Mercedes prüft inzwischen konkret die Schließung deutscher Werke. Personalvorständin Britta Seeger erklärte, dass das Unternehmen prüfen müsse, welche Standorte man sich in Deutschland künftig noch leisten könne. Werksschließungen wolle man zwar vermeiden, müsse diese Möglichkeit nun aber ernsthafter verfolgen.

Berichten zufolge könnten unter anderem Produktionsstandorte in Berlin-Marienfelde und Ludwigsfelde betroffen sein. Welche Werke tatsächlich geschlossen werden könnten, ist allerdings noch nicht entschieden. Neben längeren Arbeitszeiten stehen auch Sonderzahlungen und freiwillige Leistungen zur Diskussion. Dazu zählen unter anderem Ergebnisbeteiligungen sowie Bestandteile des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes. Für die Beschäftigten geht es damit längst nicht mehr nur um Arbeitszeiten und Gehälter, sondern auch um die langfristige Sicherheit ihrer Arbeitsplätze.

Neue Strategie bei Elektroautos

Auch bei der Elektromobilität will Mercedes flexibler vorgehen. Zwar hält Källenius am langfristigen Ziel einer klimaneutralen Mobilität fest, doch der Umstieg auf Elektroautos verlaufe weltweit unterschiedlich schnell. Nachfrage, Ladeinfrastruktur, Energiepreise und gesetzliche Rahmenbedingungen unterschieden sich erheblich zwischen Europa, den USA und China. Mercedes will deshalb weiterhin verschiedene Antriebsarten anbieten und den Kunden die Wahl überlassen.

Der Elektroantrieb bleibe nach Einschätzung des Konzernchefs die wichtigste Technologie auf dem Weg zur klimaneutralen Mobilität. Ein einheitliches Tempo für sämtliche Märkte hält er allerdings nicht für realistisch.

Künstliche Intelligenz übernimmt das Steuer

Parallel zum Sparkurs investiert Mercedes in moderne Software und künstliche Intelligenz. Neue Technologien sollen Fahrzeuge sicherer, komfortabler und einfacher zu bedienen machen. Ein Beispiel ist das Assistenzsystem MB.DRIVE ASSIST PRO, das in der ersten Jahreshälfte 2027 nach Deutschland kommen soll. Es soll unter anderem selbstständig anfahren, bremsen, abbiegen, überholen, einscheren und wenden können.

Der Mensch am Steuer bleibt dabei verantwortlich und muss den Verkehr weiterhin überwachen sowie bei Bedarf eingreifen. Besonderes Augenmerk legt Mercedes auf die Sicherheit. Nach Angaben des Konzernchefs durchläuft jedes neue Modell vor seiner Markteinführung bis zu 15.000 Crashsimulationen und 150 reale Crashtests.

Auch der Schutz vor Cyberangriffen gewinnt an Bedeutung. Künstliche Intelligenz soll dabei helfen, mögliche digitale Bedrohungen schneller zu erkennen und gezielt darauf zu reagieren.

Entscheidende Jahre für die Autoindustrie

Für Källenius geht es bei den aktuellen Maßnahmen nicht nur darum, kurzfristig Kosten zu senken. Sein Ziel sei es, Mercedes so aufzustellen, dass der Konzern auch in den kommenden Jahrzehnten aus eigener Kraft erfolgreich bleiben könne. Die Auseinandersetzung um Arbeitszeiten, Produktionskosten und Investitionen zeigt allerdings, wie groß die Herausforderungen für die europäische Automobilindustrie geworden sind. Für die Beschäftigten steht viel auf dem Spiel: Gelingt es nicht, die Produktionsstandorte wettbewerbsfähiger zu machen, könnten künftige Investitionen und damit langfristig auch Arbeitsplätze zunehmend ins Ausland verlagert werden.