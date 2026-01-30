Australian Open live: Sinner vs. Djokovic Kopf an Kopf

Die neue Tennis-Saison liefert gleich Drama pur: Bei den Australian Open in Melbourne läuft aktuell eines der großen Highlights des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres. Die komplette Weltelite ist in „Down Under“ versammelt – und alle Augen sind derzeit auf Titelverteidiger Jannik Sinner gerichtet, der im laufenden Match aktuell mit 2:1 in Führung liegt.

Bei der 114. Auflage des liebevoll als „Happy Slam“ bezeichneten Turniers spitzt sich die Lage zu: Die Champions stehen unter Druck, während die Herausforderer jede Schwäche auszunutzen versuchen.

Live-Übertragung garantiert

Tennisfans kommen zum Auftakt des Sportjahres 2026 voll auf ihre Kosten.

Vom 18. Jänner bis zum 1. Februar stehen täglich die Top-Partien des prestigeträchtigen Turniers auf dem Programm.