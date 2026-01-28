Tennis-Star Djokovic platzt der Kragen bei der Pressekonferenz (VIDEO)

Novak Djokovic erreichte am Mittwoch das Halbfinale der Australian Open, nachdem sein Gegner Lorenzo Musetti verletzungsbedingt aufgeben musste. Der Italiener hatte bereits mit zwei Sätzen geführt, ehe ihn eine Blessur am rechten Bein zur Aufgabe zwang und damit seine Hoffnungen auf den ersten Grand-Slam-Titel zunichte machte.

Nach der Partie räumte Djokovic ein, dass er „außerordentliches Glück“ gehabt habe, und richtete später eine aufmunternde Botschaft an Musetti in den sozialen Medien.

Für den Serben war es bereits der dritte glückliche Umstand im Turnierverlauf, nach seiner knapp vermiedenen Disqualifikation in Runde drei und dem Rückzug von Jakub Mensik vor ihrem Achtelfinalduell.

⇢ Kann jeden schlagen“: Djokovic fordert Alcaraz und Sinner heraus

Auf dem Weg zu seinem angestrebten 25. Grand-Slam-Triumph bei den Australian Open muss Djokovic nun Jannik Sinner bezwingen und im Erfolgsfall vermutlich auch Carlos Alcaraz überwinden.

Dominanz der Jungen

Jannik Sinner und Carlos Alcaraz haben sich in den vergangenen zwei Jahren als nahezu unbezwingbare Kräfte auf der ATP-Tour etabliert. Das Duo teilte die letzten acht Grand-Slam-Titel unter sich auf und stand in sieben der acht Endspiele. Ein besonders eindrucksvoller Beleg ihrer Dominanz findet sich in der aktuellen Weltrangliste: Alexander Zverev als Weltranglisten-Dritter kommt mit 5.105 Punkten auf weniger als die Hälfte des Punktekontos von Jannik Sinner, der Nummer zwei der Welt.

Im Halbfinale der Australian Open trifft Djokovic nun auf Jannik Sinner. Der serbische Ausnahmespieler konnte den Italiener in ihren letzten fünf Aufeinandertreffen nicht bezwingen. Seinen letzten Sieg gegen Sinner feierte Djokovic im Finale der ATP Finals 2023.

Djokovics Reaktion

Nach seinem glücklichen Weiterkommen gegen Musetti reagierte Djokovic gereizt auf die Frage eines Journalisten zu seiner aktuellen Position im Tennis. In der Pressekonferenz formulierte der Reporter: „In der Anfangsphase Ihrer Karriere haben Sie Roger [Federer] und Rafa [Nadal] um Titel gejagt, und jetzt, gegen Ende Ihrer Laufbahn, jagen Sie Jannik und Carlos.“ Djokovic, sichtlich irritiert, entgegnete: „Ich jage Jannik und Carlos? In welchem Sinne?“ Als der Journalist präzisierte, er meine dies in Bezug auf Grand-Slam-Titel, konterte Djokovic: „Also bin ich immer der Jagende und nie der Gejagte?“

⇢ Verletzungs-Drama in Melbourne: Djokovic zieht ins Halbfinale ein

Der Reporter würdigte daraufhin Djokovics Erfolge und erwähnte: „In der Zwischenzeit haben Sie 24 Grand Slams gewonnen.“ Djokovic erwiderte mit einem Anflug von Sarkasmus: „Danke. Es lohnt sich, das manchmal zu erwähnen, oder?“ Der Journalist formulierte seine Frage neu und erkundigte sich, ob man Djokovics Gefühle zu Beginn seiner Karriere – als er Nadal und Federer herausforderte – mit seiner jetzigen Situation inmitten der Dominanzphase von Alcaraz und Sinner vergleichen könne.

Klare Ansage

Die Andeutung, er habe einen wesentlichen Teil seiner Karriere damit verbracht, andere Spieler zu jagen, missfiel Djokovic deutlich. Er bezeichnete die Fragestellung als „respektlos“ und stellte klar: „Ich finde es etwas respektlos, dass Sie sozusagen auslassen, was dazwischen passiert ist – zwischen der Zeit, als ich, wie Sie sagen, Rafa und Roger jagte, und jetzt, wo ich angeblich Carlos und Jannik jage. Dazwischen liegt wahrscheinlich eine etwa 15-jährige Periode, in der ich die Grand Slams dominiert habe.“

„Roger und Rafa werden immer meine größten Rivalen sein. Ich habe enormen Respekt vor dem, was Jannik und Carlos leisten und weiterhin leisten werden, und was sie in den nächsten 10 bis 15, 20 Jahren tun werden. Gott weiß, wie viele Jahre sie noch spielen werden, sie sind so jung.“

„Das ist ein natürlicher Zyklus im Sport. Es werden zwei weitere Superstars kommen, die vielleicht einen dritten Spieler haben werden, dem ich die Daumen drücken werde, weil ich am Anfang immer der dritte Mann war, aber das ist gut für unseren Sport.“

„Ich denke, diese Art von Rivalitäten und der Kontrast der Persönlichkeiten und Spielstile sind sehr gut für das Tennis. Wie wirkt sich das auf mich aus? Wie gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass ich jage.“

„Ich schaffe meine eigene Geschichte, und ich denke, ich war sehr klar, wenn ich sage, dass meine Absicht immer ist – in Bezug auf Erfolge, Ziele und Ergebnisse – in jedem Turnier, besonders bei Grand Slams, ins Finale zu kommen.“

„Grand Slams sind einer der größten Gründe, warum ich weiter antrete und Tennis spiele. Das ist alles, was ich sagen kann.“

⇢ Zverev triumphiert bei 45 Grad und zieht ins Grand-Slam-Halbfinale

„Sind sie im Moment besser als ich und alle anderen Spieler? Ja, das sind sie. Die Qualität und das Niveau sind erstaunlich. Es ist großartig. Es ist phänomenal. Aber bedeutet das, dass ich mit einer weißen Fahne auflaufe? Nein. Ich werde bis zum letzten Schlag, bis zum letzten Punkt kämpfen und mein Bestes geben, um sie herauszufordern.“