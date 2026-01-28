Sprengsatz im Wohnhaus – Wiener Held verhindert Katastrophe

Ein Hausbewohner wird zum Helden, als er mitten in der Nacht eine Zündschnur entdeckt und durchtrennt – der Sprengsatz am Verteilerkasten kann nicht detonieren.

In der Nacht auf Dienstag wurden Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Wagramer Straße und der Berufsfeuerwehr Wien gegen 4:15 Uhr zu einem Mehrparteienhaus in Wien-Donaustadt alarmiert. Auslöser war die Brandmeldeanlage des Gebäudes, die durch Rauchentwicklung aktiviert worden war.

Bei ihrer Ankunft entdeckten die Einsatzkräfte, dass der Rauch von einer gezündeten Zündschnur stammte. Diese verlief vom Erdgeschoss bis hinauf in den sechsten Stock des Gebäudes und endete an einem Strom- und Gasverteilerkasten, in dem ein Blitzknallsatz platziert worden war.

Verhinderte Detonation

Ein aufmerksamer Hausbewohner, der durch den Alarm geweckt wurde, folgte der Spur der Zündschnur im Treppenhaus und konnte diese noch rechtzeitig durchtrennen. Dadurch verhinderte er die Detonation des Sprengsatzes.

Die Brandgruppe des Landeskriminalamts Wien hat inzwischen intensive Ermittlungen eingeleitet.

Die Fahndung nach den unbekannten Tätern läuft mit Hochdruck.