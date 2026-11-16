Wer verdient in Bosnien und Herzegowina am meisten? Diese Branchen liegen vorne

Die Löhne in der Föderation Bosnien und Herzegowina steigen, doch nicht alle profitieren gleichermaßen. Zwischen den best- und schlechtbezahlten Branchen liegen mittlerweile mehr als 1.200 KM im Monat.

Der durchschnittliche Nettolohn in der Föderation Bosnien und Herzegowina lag im September bei 1.741 KM (Konvertible Mark). Das teilt das Föderale Amt für Statistik mit. Am besten verdienten die Beschäftigten in der Branche Information und Kommunikation mit durchschnittlich 2.368 KM, am schlechtesten im Hotel- und Gastgewerbe mit 1.159 KM.

Gegenüber dem August stieg der Durchschnitt um 33 KM, nominell ein Plus von 1,9 Prozent. Rechnet man die Preisentwicklung heraus, bleibt ein reales Plus von 0,5 Prozent. Im Vergleich zum September des Vorjahres legte der durchschnittliche Nettolohn nominell um 8,6 Prozent zu, real um 2,8 Prozent.

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Branchen im Vergleich

Zwischen den einzelnen Branchen klaffte eine Lücke von mehr als 1.200 KM. Im Gesundheits- und Sozialwesen betrug der Durchschnitt 2.317 KM, in der öffentlichen Verwaltung und Verteidigung 2.301 KM, im Finanz- und Versicherungswesen 2.281 KM. Die Erzeugung und Versorgung mit Strom, Gas und Dampf samt Klimatisierung kam auf 2.278 KM.

Deutlich darunter lagen die verarbeitende Industrie mit 1.411 KM, der Handel mit 1.377 KM und das Bauwesen mit 1.342 KM. Diese drei Branchen blieben jeweils um mehr als 300 KM unter dem Schnitt der Föderation.

Reale Lohnentwicklung

Auch bei der realen Entwicklung gegenüber dem Vorjahr zeigen sich Unterschiede. In der Branche Information und Kommunikation stieg der durchschnittliche Nettolohn nominell um 4,2 Prozent, real ging er jedoch um 1,4 Prozent zurück. In der öffentlichen Verwaltung und Verteidigung ergab sich real ein Plus von 7,7 Prozent, im Gesundheits- und Sozialwesen eines von 4,3 Prozent.

Die verarbeitende Industrie verzeichnete real lediglich ein Plus von 0,2 Prozent. Im Handel sank der reale Durchschnitt um 0,2 Prozent, im Gastgewerbe und in der Hotellerie um 0,7 Prozent und im Bauwesen um 1,5 Prozent.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 lag der durchschnittliche Nettolohn in der Föderation bei 1.704 KM. Im selben Zeitraum des Vorjahres waren es 1.579 KM gewesen, was einem nominellen Anstieg von 7,9 Prozent entspricht.

Die Zahlen zeigen allerdings Durchschnittswerte und nicht das Einkommen eines typischen Beschäftigten. Das Statistikamt erfasst für diese Erhebung Unternehmen und Organisationen mit mindestens zehn Mitarbeitern. Beschäftigte im Handwerk und verwandten Tätigkeiten sind nicht berücksichtigt. Wie viele Menschen tatsächlich unter oder über dem Durchschnitt verdienen, lässt sich aus diesen Angaben nicht ablesen.