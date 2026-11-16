KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Angriff

Blutige Eskalation: Nackter sticht am Spielplatz auf Polizisten ein

Blutige Eskalation: Nackter sticht am Spielplatz auf Polizisten ein
Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein Einsatz wegen eines nackten Mannes auf dem Spielplatz eskaliert binnen Minuten. Am Ende blutet ein Polizist, die Justiz sieht Tötungsvorsatz.

Ein 20-Jähriger hat auf einem Spielplatz in Bottrop einen Polizisten mit einer umgebauten Schere am Kopf und im Nacken verletzt. Die Staatsanwaltschaft stuft die Tat als versuchten Totschlag ein.

Am Freitagnachmittag meldeten mehrere Zeugen einen unbekleideten Mann auf einem Spielplatz in Bottrop. Kinder waren zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort. Wenig später traf der erste Streifenwagen ein.

Der Mann, der die deutsche und die türkische Staatsangehörigkeit besitzt, rannte zunächst davon, hielt dann inne, wandte sich um und kam auf die Beamten zugelaufen. Dabei traf er einen Polizisten mit der Faust am Kopf. Als die Beamten ihn zu überwältigen versuchten, leistete der Angreifer heftigen Widerstand und schlug mehrmals auf den Hinterkopf des Polizisten ein.

Nachdem er gefesselt worden war, bemerkten die Einsatzkräfte am Kopf und im Nacken des Beamten mehrere blutende Stichwunden. Als Tatwerkzeug hatte der Mann eine umgebaute Nagelschere benutzt, mit der sich zustechen ließ.

Schnelle Eskalation

Nur wenige Minuten nach den Notrufen stand der erste Streifenwagen am Spielplatz. Der 20-Jährige ergriff zunächst kurz die Flucht, stellte sich den Polizisten dann aber entgegen und ging körperlich auf sie los. Im Handgemenge griff er zur umgebauten Nagelschere und verletzte den Beamten durch mehrere Stiche. Schließlich gelang es, den Tatverdächtigen zu überwältigen und ihm Handschellen anzulegen.

Versuchter Totschlag

Die Staatsanwaltschaft Essen wertet den Angriff als versuchten Totschlag. Ihm wird vorgeworfen, tödliche Verletzungen des Polizisten billigend in Kauf genommen zu haben. Der Mann wurde einem Haftrichter vorgeführt und kam in Untersuchungshaft. Wegen Gewaltdelikten ist der 20-Jährige der Polizei bereits mehrfach bekannt. Lebensgefahr bestand für den Polizisten durch die Stiche nicht.

Bereits am Tag darauf durfte er das Krankenhaus wieder verlassen.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Angriff
Blutige Eskalation: Nackter sticht am Spielplatz auf Polizisten ein
| Basketball
Dončić schnappt sich die Taktiktafel: Was dann passiert, sorgt für Aufsehen (VIDEO)
| Neue Förderregeln
200 Euro Heizkostenzuschuss: Wer das Geld 2027 bekommen kann
| AK warnt
Black Friday 2026: Diese Rabattfallen können teuer werden
| Konkurs
Beliebtes Lokal erneut pleite: Gläubiger bleiben auf 1,46 Millionen sitzen
MEHR AKTUELLE NEWS