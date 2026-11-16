Blutige Eskalation: Nackter sticht am Spielplatz auf Polizisten ein

Ein Einsatz wegen eines nackten Mannes auf dem Spielplatz eskaliert binnen Minuten. Am Ende blutet ein Polizist, die Justiz sieht Tötungsvorsatz.

Ein 20-Jähriger hat auf einem Spielplatz in Bottrop einen Polizisten mit einer umgebauten Schere am Kopf und im Nacken verletzt. Die Staatsanwaltschaft stuft die Tat als versuchten Totschlag ein.

Am Freitagnachmittag meldeten mehrere Zeugen einen unbekleideten Mann auf einem Spielplatz in Bottrop. Kinder waren zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort. Wenig später traf der erste Streifenwagen ein.

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Der Mann, der die deutsche und die türkische Staatsangehörigkeit besitzt, rannte zunächst davon, hielt dann inne, wandte sich um und kam auf die Beamten zugelaufen. Dabei traf er einen Polizisten mit der Faust am Kopf. Als die Beamten ihn zu überwältigen versuchten, leistete der Angreifer heftigen Widerstand und schlug mehrmals auf den Hinterkopf des Polizisten ein.

Nachdem er gefesselt worden war, bemerkten die Einsatzkräfte am Kopf und im Nacken des Beamten mehrere blutende Stichwunden. Als Tatwerkzeug hatte der Mann eine umgebaute Nagelschere benutzt, mit der sich zustechen ließ.

Schnelle Eskalation

Nur wenige Minuten nach den Notrufen stand der erste Streifenwagen am Spielplatz. Der 20-Jährige ergriff zunächst kurz die Flucht, stellte sich den Polizisten dann aber entgegen und ging körperlich auf sie los. Im Handgemenge griff er zur umgebauten Nagelschere und verletzte den Beamten durch mehrere Stiche. Schließlich gelang es, den Tatverdächtigen zu überwältigen und ihm Handschellen anzulegen.

Versuchter Totschlag

Die Staatsanwaltschaft Essen wertet den Angriff als versuchten Totschlag. Ihm wird vorgeworfen, tödliche Verletzungen des Polizisten billigend in Kauf genommen zu haben. Der Mann wurde einem Haftrichter vorgeführt und kam in Untersuchungshaft. Wegen Gewaltdelikten ist der 20-Jährige der Polizei bereits mehrfach bekannt. Lebensgefahr bestand für den Polizisten durch die Stiche nicht.

Bereits am Tag darauf durfte er das Krankenhaus wieder verlassen.