Messerattacke vor Jobcenter: Fünf Kinder verlieren ihre Mutter

Fünf Kinder verlieren ihre Mutter vor dem Jobcenter in Düren. Der Tatverdächtige hätte Deutschland längst verlassen müssen.

Eine 35-jährige Frau, Mutter von fünf Kindern, hat vor dem Jobcenter in Düren tödliche Verletzungen erlitten. Als tatverdächtig gilt ihr 36-jähriger Ehemann. Er war zur Ausreise verpflichtet und trotz eines bestehenden Wiedereinreiseverbots zurückgekehrt. Wegen Mordverdachts befindet er sich in Untersuchungshaft. Welche Staatsangehörigkeit er besitzt, ist ungeklärt.

Tatablauf

Am späten Nachmittag des 9. November soll der Mann seiner getrennt von ihm lebenden Frau vor dem Jobcenter aufgelauert haben. Im Zuge eines Streits soll er mit einem Messer auf sie eingestochen haben. Die 35-Jährige erlag noch am selben Tag ihren Verletzungen.

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Der Verdächtige flüchtete zunächst zu Fuß, konnte aber per Handyortung lokalisiert werden. Nachdem ein Angehöriger vermittelt hatte, stellte er sich der Polizei. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde am Tatort sichergestellt.

Die Getötete hinterlässt fünf Kinder, die zwischen vier und 16 Jahre alt sind. Der 36-Jährige bleibt in Untersuchungshaft. Das Jugendamt hat die Obhut über die Kinder übernommen, betreut werden sie von einem Bruder des Opfers. Die Ermittler machten keine näheren Angaben zur Tatwaffe und zum Motiv.

Frühere Verfahren

Bereits seit Dezember 2025 liefen gegen den Verdächtigen Verfahren, weil er seine Ehefrau verletzt und bedroht haben soll. Die Frau zog daraufhin mit den Kindern in eine andere Unterkunft. Obwohl ein Kontaktverbot bestand, suchte der Mann sie mehrfach auf, weshalb die Polizei Schutzmaßnahmen veranlasste. Nach einer zwischenzeitlichen Versöhnung kam es später erneut zu Bedrohungen.

Im März 2026 hatte die Zentrale Ausländerbehörde Köln den Mann im Rahmen des Dublin-Verfahrens nach Kroatien zurückgeführt, in das EU-Land seiner Ersteinreise. Zwei Monate danach tauchte er in Nordrhein-Westfalen wieder auf, obwohl ein Wiedereinreiseverbot und ein Fahndungseintrag gegen ihn vorlagen. Ende September 2026 teilte die Zentrale Ausländerbehörde Unna ihm erneut mit, dass er zur Ausreise verpflichtet sei, am 15. Oktober folgte die Abschiebeanordnung.

Seit dem 5. November liefen die Vorbereitungen für einen Abschiebeflug nach Zagreb, die sich wegen Abstimmungen mit den kroatischen Behörden verzögerten. Seine Nationalität ist weiterhin ungeklärt. Er hatte sich als Türke ausgegeben, die vorgelegten Ausweispapiere ließen jedoch daran zweifeln.