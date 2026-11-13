Adel (20) aus Haid vermisst: Wer hat ihn gesehen?

Seit dem 10. November wird der 20-jährige Adel V. aus Haid bei Ansfelden in Oberösterreich vermisst. Die Initiative „Österreich findet euch“ bittet um Hinweise zu seinem Aufenthaltsort.

Der junge Mann lebt in Haid im Bezirk Linz-Land. Die Initiative hat auf Facebook ein Foto und eine Personenbeschreibung veröffentlicht, um auf die Suche aufmerksam zu machen.

Diese Kleidung trug Adel laut Suchaufruf

Adel ist zwischen 175 und 180 Zentimeter groß und hat eine Glatze. Laut der veröffentlichten Vermisstenmeldung trug er eine graue Felljacke, ein beiges Hemd, eine blaue Jeans und schwarze Stiefeletten.

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Über die Umstände seines Verschwindens enthält der vorliegende Suchaufruf keine näheren Angaben.

Hinweise bitte direkt an die Polizei

Wer Adel seit dem 10. November gesehen hat oder Informationen zu seinem möglichen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich direkt an eine Polizeidienststelle zu wenden. Auch die Initiative „Österreich findet euch“ fordert dazu auf, Sichtungen und Hinweise der Polizei zu melden.