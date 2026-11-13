Gebrochene Knochen und Blut: Schwere Vorwürfe gegen Kroatiens Grenzpolizei

Schwere Gewaltvorwürfe an der kroatischen EU-Außengrenze: 53 Menschen sollen nach Bosnien zurückgedrängt worden sein. Eine Hilfsorganisation berichtet von fünf Schwerverletzten.

An der Grenze zwischen Kroatien und Bosnien-Herzegowina soll es am 11. November 2026 zu einem schweren Fall von Polizeigewalt gekommen sein. Nach Angaben der österreichischen Hilfsorganisation SOS Balkanroute berichten Betroffene, dass rund 53 Menschen von kroatischen Polizeikräften gewaltsam nach Bosnien-Herzegowina zurückgedrängt worden seien. Die Organisation meldet fünf Schwerverletzte und fordert eine unabhängige Untersuchung. Eine offizielle Bestätigung der Vorwürfe durch die kroatischen Behörden liegt bislang nicht vor.

Nach Schilderungen der Betroffenen sollen rund 15 maskierte kroatische Polizisten auf die Menschen eingeschlagen haben. Das mobile Hilfsteam von SOS Balkanroute und dem Roten Kreuz traf nach eigenen Angaben anschließend 40 der insgesamt 53 gemeldeten Betroffenen an. Sie hielten sich in sechs voneinander getrennten Gruppen in den bosnischen Grenzorten Tržac, Crnaja und Šturlić auf. Das Team kümmerte sich vor Ort um ihre Versorgung.

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FOTO: SOS Balkanroute

Sie stammen demnach aus Bangladesch, dem Sudan, Pakistan, Indien und Nepal. Unter ihnen befanden sich drei Frauen und zwei Minderjährige.

Verletzte und Transporte

Nach Angaben von SOS Balkanroute mussten fünf Menschen mit schweren Verletzungen, darunter Bein- und Armbrüche sowie Kopfverletzungen, mit Rettungsfahrzeugen abtransportiert werden. Weitere zwölf Menschen, darunter neun Verletzte, brachte die Organisation mit Taxis in das Flüchtlingslager Lipa bei Bihać. Weil internationale, EU-geförderte Einrichtungen nach Darstellung von SOS Balkanroute keine entsprechenden Transporte organisieren konnten, übernahm die Hilfsorganisation selbst die Kosten.

Sämtliche Taxis bezahlte SOS Balkanroute selbst. Eigene Transporte durchzuführen, ist der Organisation nach eigenen Angaben verboten. Auf Bitte von SOS Balkanroute rückte Medical Solidarity International aus, um jene weiteren Verletzten zu behandeln, die nicht transportiert werden konnten.

Am Abend des 12. November verschlechterte sich nach Angaben der Hilfsorganisation der Zustand zweier weiterer Betroffener im Camp Lipa. Sie klagten über starke Schmerzen und spuckten Blut. Gemeinsam mit SOS Balkanroute und der deutschen Hilfsorganisation Medical Solidarity International wurden sie zur medizinischen Behandlung in eine Notfallambulanz gebracht. Weitere Angaben zu ihren Diagnosen oder ihrem Gesundheitszustand liegen bislang nicht vor.

Hilfsorganisation fordert Untersuchung

„Diese Gewalt ist System – wir lassen nicht zu, dass sie verschwiegen wird“, erklärt SOS Balkanroute. Gründer Petar Rosandic sagt: „Das ist kein Einzelfall und kein Ausrutscher einzelner Beamter. Diese Gewalt an der EU-Außengrenze ist systematisch, sie passiert seit Jahren, und sie wird immer hemmungsloser.„

Rosandić kritisiert insbesondere den mutmaßlichen Einsatz maskierter Polizeibeamter und die Berichte, wonach Betroffene ohne Schuhe über die Grenze zurückgeschickt worden seien. Er wirft den kroatischen Behörden sowie der EU und der österreichischen Politik vor, nicht ausreichend gegen solche Vorfälle vorzugehen. Die Organisation verlangt eine konsequente Aufklärung der Gewaltvorwürfe und eine bessere medizinische Versorgung der Betroffenen.

Zudem sagt er: „Das ist euer GEAS 2026. Das GEAS ist tot – wir sehen jeden Tag, wie altes und neues Recht gebrochen wird. Wir dokumentieren, wir benennen, und wir machen es öffentlich. Jedes Mal.“ SOS Balkanroute fordert eine unabhängige Untersuchung des Vorfalls vom 11. November sowie aller dokumentierten Pushbacks an der kroatisch-bosnischen Grenze.

Verlangt werden außerdem eine verlässliche medizinische Versorgung und sichere Transporte für Betroffene, dazu ein klares öffentliches Bekenntnis Österreichs und der EU gegen Gewalt an der EU-Außengrenze.

EU-Agentur dokumentiert frühere Fälle

Die Vorwürfe stehen im Zusammenhang mit bereits länger dokumentierten Problemen an Europas Außengrenzen. Die EU-Grundrechteagentur FRA veröffentlichte am 15. Oktober 2026 einen Bericht über die Untersuchung mutmaßlicher Menschenrechtsverletzungen. Demnach wurden in Kroatien zwischen 2020 und 2025 insgesamt 25 Disziplinaruntersuchungen wegen möglicher Grenzrechtsverletzungen geführt, von denen sieben zu Sanktionen führten. Die Agentur kritisiert weiterhin erhebliche Lücken bei der Aufklärung solcher Vorfälle und verweist auf Berichte über gewaltsame Zurückweisungen an der kroatisch-bosnischen Grenze.