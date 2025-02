Kroatische Pushbacks auf der Balkanroute: Ermittlungen eingestellt

Stadtrat Peter Hacker betonte in seiner Laudatio die Unverrückbarkeit von Menschenrechten und Humanismus im Wirken von Rosandić.

SOS Balkanroute-Gründer Rosandic in Wien mit renommiertem Preis geehrt

Fünf Jahre Menschlichkeit: SOS Balkanroute lädt zur großen Jubiläumsfeier

Feiert mit SOS Balkanroute am 23. November 2024 in der Arena Wien fünf Jahre Menschlichkeit und Solidarität an den EU-Außengrenzen.