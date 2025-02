15-Jährige stirbt nach Sturz in verlassener Fabrik

Am Donnerstagabend ereignete sich ein tragisches Unglück in einer ehemaligen Zementfabrik in Kaltenleutgeben, Niederösterreich. Eine 15-jährige Jugendliche aus Wien kam bei einem Sturz tödlich ums Leben.

Unglücklicher Sturz

Der Vorfall ereignete sich gegen 22 Uhr, als die Jugendliche durch ein zwei bis vier Meter großes Loch im Boden der Fabrik fiel. Die verlassene Zementfabrik in der Nähe von Mödling war mit Bauzäunen und Schalungsplatten abgesichert, um Unbefugten den Zutritt zu verwehren. Zudem war ein Betretungsverbot ausgeschildert.

Möglicher Zusammenhang mit TikTok-Challenge

Die Jugendliche war in Begleitung von zwei männlichen Personen im Alter von 15 und 21 Jahren sowie einer weiteren 15-jährigen Jugendlichen unterwegs. Alle Beteiligten stammen aus Wien. Nach bisherigen Erkenntnissen könnten die Jugendlichen versucht haben, eine TikTok-Challenge namens „Lost Place Challenge“ durchzuführen, die dazu ermutigt, schwer zugängliche oder verlassene Orte zu betreten.

Lesen Sie auch: Reste von TikTok-"Experiment": Vierjähriger verletzt (FOTOS) Ein vierjähriges Kind erleidet Verätzungen durch ein TikTok-inspiriertes Experiment. Die Risiken von Social Media Challenges werden erneut deutlich.

Fünf Kinder nach TikTok-Challenge im Spital Fünf Kinder in Prag mussten behandelt werden, nachdem sie an einem gefährlichen TikTok-Trend teilgenommen hatten.

Jugendlicher drohte mit Bombenanschlag - wegen TikTok-Video Ein 16-jähriger drohte mit einem Bombenanschlag. Auslöser war laut Polizei ein ausländerfeindliches Video im Internet.

Laut Polizeisprecher Johann Baumschlager stehen die Befragungen der Begleitpersonen noch aus. Weitere Ermittlungen sollen Aufschluss über die genauen Geschehnisse geben und die Hintergründe des Unglücks aufklären.