FPÖ fordert Abschaffung der Kirchensteuer – ÖVP zeigt Widerstand

Die FPÖ bringt die Abschaffung der Kirchensteuer und Änderungen beim Gemeinnützigkeitsrecht in die Koalitionsverhandlungen ein, was auf Widerstand von ÖVP und SPÖ stößt.

Die Koalitionsverhandlungen zwischen der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) und der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) stehen vor einer neuen Herausforderung. Ein potenziell konfliktträchtiges Thema sorgt für Spannungen: Die FPÖ erwägt, die Kirchensteuer abzuschaffen. Dieser Vorschlag trifft auf den Widerstand der ÖVP, die sich aufgrund ihrer christlich-sozialen Traditionen kritisch zu diesem Vorhaben stellt.

Kirchensteuer und Gemeinnützigkeitsrecht

Laut der Kleinen Zeitung plant die FPÖ diesen umstrittenen Vorschlag in die aktuellen Verhandlungen einzubringen. Für die ÖVP, deren Wurzeln fest im christlichen Gemeinschaftsdenken verankert sind, ist die Abschaffung der Kirchensteuer kaum vorstellbar. Die Debatte über dieses Thema scheint unausweichlich.

Neben der Diskussion über die Kirchensteuer fordert die FPÖ auch eine „Redimensionierung“ der steuerlichen Absetzbarkeit von Spenden an gemeinnützige Organisationen. Das seit Anfang 2024 in Kraft getretene Gemeinnützigkeitsreformgesetz erlaubt es diesen Organisationen, eingegangene Spenden von der Steuer abzusetzen. Diese Regelung, die von der FPÖ in der Vergangenheit begrüßt wurde, soll nun nach ihrer Meinung abgeschafft werden – ein Schritt, der insbesondere Organisationen wie die Caritas hart treffen könnte.

Reaktionen politischer Akteure und Ausblick

Im Wahlprogramm der FPÖ waren solche drastischen Vorschläge bislang nicht zu finden, was deren Erhebung in den Verhandlungen umso überraschender macht. Neben der ÖVP lehnt auch die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) den Vorstoß ab. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig äußerte sich in der Kleinen Zeitung besorgt über die Bedeutung von Religionsgemeinschaften für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und betonte die Wichtigkeit der steuerlichen Begünstigung von Beiträgen an anerkannte Kirchen: „Es wäre verantwortungslos, daran zu rütteln, und ein inakzeptabler Angriff auf die Religionsgemeinschaften.“

Der Druck auf die laufenden Verhandlungen und die damit verbundene Härte der Auseinandersetzungen nimmt merklich zu. Ob sich die divergierenden Positionen zu einem Konsens führen lassen, bleibt abzuwarten. Die Entwicklungen in den nächsten Wochen könnten entscheidend dafür sein, wie die künftige Regierung sich zusammensetzen und arbeiten wird.