Große Schneemengen kommen nach Österreich – Hier wird es weiß

Der Einfluss eines Tiefdruckgebiets über der Biskaya führt am Freitag zu einer Drehung der Höhenströmung auf südliche Richtungen, wodurch in Österreich föhnige Wetterbedingungen entstehen. Diese Situation bleibt bis Samstag weitgehend stabil. Erst am Sonntag lassen sowohl der Wind als auch die Druckgegensätze nach, was zu einer Wetterberuhigung führt.

Am Freitag dominieren die Wolken, insbesondere im Bereich des Grazer Berglands bis ins Mürztal sind vereinzelt Schneeflocken möglich. In den meisten Regionen bleibt es jedoch trocken, und vor allem an der föhnigen Alpennordseite zeigt sich zeitweise die Sonne. Der Wind weht aus Ost bis Südost und frischt in Gebieten vom Nordburgenland bis ins Innviertel sowie in den Föhntälern lebhaft bis kräftig auf. Die Temperaturen erreichen maximal 1 bis 6 Grad Celsius.

Am Samstag gibt es an der Alpennordseite einige Sonnenstunden, während auch im östlichen Flachland zeitweise die Sonne scheint. Im Süden halten sich dichte Wolken, jedoch bleibt Niederschlag selten, abgesehen von leichtem Schneefall am westlichen Alpenhauptkamm. In den Föhntälern vom Brandnertal bis ins Mariazellerland bleibt es föhnig, während im Osten weiterhin ein lebhafter bis kräftiger Südostwind weht. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 1 und 8 Grad Celsius.

Veränderungen zum Wochenbeginn

Am Sonntag halten sich im Osten und Südosten hochnebelartige Wolken, während sich das Wetter in den meisten anderen Regionen bessert. In der Bodenseeregion und im westlichen Donauraum kann es jedoch länger trüb bleiben. Der Südostwind weht mäßig bis lebhaft, lässt aber im Laufe des Tages allmählich nach. Die Temperaturen liegen zwischen 1 und 9 Grad, wobei es im Mostviertel und am Alpenostrand am mildesten bleibt.

Der Montag beginnt mit hochnebelartigen Wolkenfeldern, bleibt jedoch trocken. Im Tagesverlauf sind Auflockerungen zu erwarten, die zu einem freundlichen Mix aus Sonne und Wolken führen. Am längsten trüb bleibt es im Waldviertel. Der Wind dreht auf nordöstliche Richtungen und bleibt schwach bis mäßig. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 1 bis 7 Grad Celsius.