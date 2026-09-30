Gleitschirm-Absturz im Zillertal: Vater und 4-jährige Tochter schwer verletzt

Ein Vater, seine kleine Tochter – und ein Moment, der alles verändert. Am Penken endete ein Tandemflug mit dem Rettungshubschrauber.

Am Mittwoch kam es am Paragleiter-Startplatz „Penken“ in Schwendau im Zillertal zu einem schweren Unfall. Ein 32-jähriger Einheimischer wollte gemeinsam mit seiner vierjährigen Tochter einen Tandemflug absolvieren, als sich in der Startphase die Leinen des Gleitschirms verhedderten. Der daraus resultierende Absturz forderte bei beiden Beteiligten schwere Verletzungen.

Nach der Erstversorgung vor Ort wurden Vater und Tochter mit einem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht. Der Zustand der beiden Verunglückten gilt weiterhin als kritisch, eine umfassende medizinische Behandlung ist notwendig. Angehörige wurden über den Vorfall in Kenntnis gesetzt und werden durch Fachkräfte begleitet.

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Ermittlungen & Sicherheit

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind noch im Gange. Der Vorfall rückt die Sicherheitsstandards beim Paragleiten im Zillertal erneut in den Fokus. Fachleute verweisen auf die Bedeutung regelmäßiger Ausrüstungswartung sowie auf die Notwendigkeit gründlicher Sicherheitschecks unmittelbar vor dem Abflug.

Für Piloten, die Tandemflüge anbieten, werden verpflichtende Schulungen gefordert. In stark frequentierten Tourismusregionen wie dem Zillertal steigt die Nachfrage nach solchen Angeboten erheblich – was sowohl an Betreiber als auch an die eingesetzte Ausrüstung besondere Anforderungen stellt.