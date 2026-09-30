Tragischer Unfall: Vierjährige von Lieferwagen erfasst und tödlich verletzt

Tragischer Unfall in Bozen: Ein vierjähriges Mädchen wird von einem Lieferwagen erfasst und stirbt kurze Zeit später im Krankenhaus.

Ort des Geschehens

In Bozen ist am Dienstagvormittag ein vierjähriges Mädchen von einem Kleintransporter erfasst worden und wenig später im Krankenhaus gestorben.

Der Unfall ereignete sich gegen 10.20 Uhr in der Garibaldistraße nahe dem hinteren Ausgang des Walther Parks und einer Bushaltestelle. Nach ersten Zeugenaussagen war das Mädchen gemeinsam mit seiner Mutter unterwegs, als es sich von ihr entfernte und auf die Fahrbahn geriet. Dort wurde das Kind von einem rangierenden Lieferwagen erfasst. Rettungskräfte reanimierten das Mädchen noch an der Unfallstelle und brachten es anschließend ins Krankenhaus, wo es kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen erlag.

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Ermittlungen laufen

Die Stadtpolizei Bozen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Insbesondere soll rekonstruiert werden, wo sich das Mädchen und der Lieferwagen unmittelbar vor dem Zusammenstoß befanden und wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Neben Rettungskräften und Stadtpolizei standen auch die Feuerwehr, die Staatspolizei sowie Mitarbeiter der Notfallseelsorge im Einsatz.

Bozens Bürgermeister Claudio Corrarati zeigte sich nach dem Unfall tief betroffen. Die Stadt sprach der Familie des Kindes ihr Beileid aus und erklärte, ganz Bozen sei von der Tragödie erschüttert.