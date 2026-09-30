2 Euro Paketsteuer ab Oktober – diese Bestellungen bleiben verschont

Ab 1. Oktober gilt in Österreich die neue Paketsteuer von zwei Euro. Doch längst nicht jede Online-Bestellung ist betroffen – und in einigen Fällen fällt die Abgabe überhaupt nicht an.

Ab dem 1. Oktober gilt in Österreich eine neue Paketsteuer für bestimmte Online-Bestellungen. Grundsätzlich werden zwei Euro pro zugestelltem Paket fällig, alternativ können betroffene Versandhändler die Abgabe auch pro Bestellung berechnen. Steuerpflichtig sind Versandhändler, deren relevante Versandhandelsumsätze in Österreich im vorangegangenen Wirtschaftsjahr mehr als 100 Millionen Euro betragen haben. Bei Verkäufen über bestimmte Online-Marktplätze werden die entsprechenden Umsätze dem Marktplatz zugerechnet.

Für Konsumentinnen und Konsumenten bedeutet das jedoch nicht automatisch, dass jede Bestellung um zwei Euro teurer wird. Steuerschuldner ist grundsätzlich der Versandhändler beziehungsweise der betroffene Online-Marktplatz. Ob und in welcher Form die Kosten an Kunden weitergegeben werden, entscheidet das jeweilige Unternehmen.

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Wann keine Steuer anfällt

Eine Möglichkeit ist Click & Collect: Wird die Ware online bestellt und anschließend direkt im Geschäft oder an einer unmittelbar zum Geschäft gehörenden Abholstation abgeholt, fällt keine Paketsteuer an. Entscheidend ist außerdem der Zeitpunkt der Zahlungsannahme. Wird die Zahlung noch bis einschließlich 30. September vom Händler angenommen, greift die neue Abgabe nicht – selbst wenn das Paket erst im Oktober zugestellt wird.

shöpping.at ausgenommen

Eine Ausnahme gibt es derzeit auch bei shöpping.at. Nach Angaben der Österreichischen Post lag der über den Online-Marktplatz erzielte Handelsumsatz im Vorjahr unter der gesetzlichen Schwelle von 100 Millionen Euro. Bestellungen über die Plattform unterliegen deshalb derzeit nicht der Paketsteuer.

Neue Händler, die sich bis zum 31. Oktober bei shöpping.at registrieren und dabei auf die Paketsteuer verweisen, zahlen laut Österreichischer Post bis zum Jahresende keine Provision auf verkaufte Produkte.