Natron, Aktivkohle & Co.: So wird die Mülltonne endlich geruchsfrei

Manche Mülltonnen riechen, als hätte der Sommer direkt darin Urlaub gemacht – dabei ist die Lösung oft verblüffend simpel.

Unangenehme Gerüche aus der Mülltonne sind kein unabwendbares Schicksal – mit ein paar einfachen Handgriffen und den richtigen Mitteln lässt sich das Problem dauerhaft in den Griff bekommen.

Hauptursache für den typischen Mülltonnen-Gestank sind Essensreste und auslaufende Flüssigkeiten, die sich am Boden der Tonne absetzen und dort ungestört zersetzen. Das Gegenmittel ist denkbar simpel: Wer die Tonne regelmäßig reinigt und nicht wartet, bis sich Rückstände festgesetzt haben, hat das Problem meist schon halbiert. Das Küchenportal *The Kitchn* empfiehlt, die Tonne unmittelbar zu säubern, sobald etwas ausläuft – also nicht auf den nächsten Leerungstermin warten.

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Reinigung & Hausmittel

Auch Martha Stewart rät zu einer gründlichen Reinigung samt Desinfektion, um Rückstände vollständig zu entfernen, die sonst weiterhin als Geruchsquelle wirken. Essensabfälle sollten grundsätzlich so rasch wie möglich entsorgt werden – je länger sie in der Tonne verbleiben, desto intensiver wird der Geruch.

Wer zusätzlich auf Nummer sicher gehen möchte, kann auf bewährte Hausmittel zurückgreifen: Eine dünne Schicht Natron auf dem Tonnenboden bindet Gerüche zuverlässig. Alternativ leistet Aktivkohle gute Dienste – sie ist für ihre geruchsabsorbierende Wirkung bekannt und lässt sich ebenso unkompliziert einsetzen.

Materialfrage

Wer trotz aller Pflege feststellt, dass die Tonne hartnäckig riecht, sollte einen Blick auf das Material werfen: Kunststofftonnen nehmen Gerüche mit der Zeit regelrecht auf, während Edelstahl deutlich weniger anfällig dafür ist.

In solchen Fällen kann ein Wechsel des Behälters die nachhaltigste Lösung sein.