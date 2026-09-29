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Lebensmittelverschwendung

Zuhause fängt’s an: Haushalte verursachen über die Hälfte des EU-Foodwastes

Zuhause fängt’s an: Haushalte verursachen über die Hälfte des EU-Foodwastes
(Foto: Pexels)
1 Min. Lesezeit |

Tonnenweise landet Essen im Müll – und die neuesten EU-Zahlen zeigen, wer dabei die größte Rolle spielt.

Im Jahr 2024 fielen in der Europäischen Union pro Kopf 129 Kilogramm Lebensmittelabfälle an. In Summe ergab das ein Gesamtvolumen von 57,9 Millionen Tonnen – ein Anstieg von 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Haushalte als Hauptverursacher

Den größten Anteil daran tragen private Haushalte: 53 Prozent der gesamten Lebensmittelabfälle – rund 69 Kilogramm pro Person – entstanden im häuslichen Bereich. Restaurants und Gastronomiebetriebe waren für zwölf Prozent der Abfälle verantwortlich, was 15 Kilogramm pro Einwohner entspricht. Die Lebensmittel- und Getränkeherstellung schlug mit 19 Prozent zu Buche, also 25 Kilogramm pro Kopf.

Lückenhafte Datenlage

Die EU-weiten Gesamtzahlen beruhen teilweise auf Schätzungen: Für Bulgarien, Deutschland und Rumänien lagen für das Jahr 2024 keine vollständigen Daten vor. In diesen Fällen wurden die zuletzt verfügbaren Werte hochgerechnet.

Die Erhebung erfolgt im Rahmen der europäischen Abfallrahmenrichtlinien.

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