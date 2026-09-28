140 Lkw-Ladungen jeden Tag: So viele Lebensmittel verschwendet Österreich

140 Lastwagen voller Lebensmittel – täglich. Der WWF richtet nun einen unmissverständlichen Appell an die Bundesregierung.

Mehr als 3.000 Tonnen Lebensmittel werden in Österreich täglich verschwendet – das entspricht rund 140 Lkw-Ladungen. Mehr als die Hälfte dieser Menge fällt in Privathaushalten an. Anlässlich des Internationalen Tags gegen Lebensmittelverschwendung am 29. September fordert der WWF die Bundesregierung auf, verbindliche Maßnahmen gegen die Lebensmittelverschwendung zu setzen.

WWF-Forderungen

Der WWF fordert verbindliche Reduktionsziele mit klaren Zuständigkeiten und überprüfbaren Zwischenzielen entlang der gesamten Versorgungskette. Gleichzeitig sollen Lebensmittelspenden erleichtert werden – etwa durch steuerliche Anreize, klarere Haftungsregeln für spendende Unternehmen und zusätzliche Mittel für die Verteilung gespendeter Lebensmittel. WWF-Expertin Julia Haslinger warnt: „Mit jedem weggeworfenen Lebensmittel verschwenden wir auch wertvollen Boden, Wasser, Energie und die Arbeit vieler Menschen. Die Politik muss dafür sorgen, dass die Verschwendung vom Feld bis zum Teller wirksam sinkt.“

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Der WWF stützt sich dabei auf Daten des Umweltbundesamts und der Universität für Bodenkultur Wien. Demnach entstehen in Österreich jährlich mehr als 1,2 Millionen Tonnen vermeidbare Lebensmittelabfälle und -verluste. In Privathaushalten führt der WWF die Verschwendung unter anderem auf falsche Lagerung und Einkäufe über den tatsächlichen Bedarf hinaus zurück.

Politische Verantwortung

Ein bewussterer Umgang mit Nahrungsmitteln würde dabei nicht nur der Umwelt zugutekommen, sondern auch das Haushaltsbudget spürbar entlasten – ein Aspekt, den die Umweltschützer in ihren Forderungen ausdrücklich berücksichtigen. Haslinger appellierte unmissverständlich an die Verantwortung der Politik: „Wir müssen vor allem die Ursachen der Verschwendung angehen. Die Bundesregierung muss dafür klare Regeln schaffen und die gesamte Versorgungskette in die Pflicht nehmen.“

Konkret fordert der WWF verbindliche Reduktionsziele und bessere Rahmenbedingungen für Lebensmittelspenden. Steuerliche Anreize, klarere Haftungsregeln und zusätzliche Mittel für die Verteilung sollen es Unternehmen erleichtern, überschüssige Lebensmittel weiterzugeben, statt sie zu entsorgen.