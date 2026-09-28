Microsoft-Gründer Gates warnt: KI könnte eine Milliarde Menschen töten

Bill Gates schlägt Alarm und nennt eine Zahl, die aufhorchen lässt. Seine Warnung vor KI trifft den Nerv einer globalen Debatte.

Bill Gates hat am 27. September 2026 in der NBC-Sendung „Meet the Press“ eindringliche Warnungen vor den Risiken der Künstlichen Intelligenz ausgesprochen. Der Microsoft-Mitgründer zeichnete dabei ein düsteres Szenario: Sollte KI in die falschen Hände geraten, könnten die Folgen nach seiner Einschätzung katastrophale Ausmaße annehmen. „KI ist mit Sicherheit mächtig genug, Ereignisse auszulösen, die eine Milliarde Todesopfer fordern“, sagte Gates.

Im Mittelpunkt seiner Bedenken steht nicht die Vorstellung einer autonom agierenden, unkontrollierbaren Maschine, sondern eine konkretere Bedrohung: die Verbindung von Menschen mit destruktiven Absichten und leistungsstarken KI-Werkzeugen. „Es hat noch nie eine Waffe gegeben, die so mächtig war wie die Kombination aus Menschen mit bösen Absichten und den neuesten KI-Werkzeugen“, so Gates. Als mögliche Missbrauchsszenarien nannte er hochentwickelte Cyberangriffe ebenso wie den Einsatz der Technologie im Bereich des Bioterrorismus.

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Gates‘ Forderungen

Die in der öffentlichen Debatte häufig diskutierte Idee eines „Kill Switch“ – also eines Notabschalters für KI-Systeme – hält Gates für keine ausreichende Antwort auf die tatsächlichen Risiken. „Dieser Kill Switch … das ist irgendwie eine merkwürdige Sache. Es reicht nicht, einfach einen Kill Switch zu haben“, erklärte er. Statt eines generellen Entwicklungsstopps spricht er sich für gesetzlich vorgeschriebene Überwachungsmechanismen und deutlich schärfere Schutzmaßnahmen aus – eine freiwillige Selbstregulierung der Unternehmen reiche nicht aus.

Breite Unterstützung

Mit dieser Haltung steht Gates nicht allein: Anthropic-Chef Dario Amodei plädiert für ein verlangsamtes Entwicklungstempo, um Risiken besser beherrschbar zu machen. Elon Musk brachte seine Zustimmung auf den Punkt: „Dario hat recht.“ Auch OpenAI-Chef Sam Altman schloss sich der Einschätzung an.

Den Vorwurf, mit seinen Aussagen Panik zu schüren, weist Gates entschieden zurück. Für ihn geht es nicht um Alarmismus, sondern um die dringende Notwendigkeit eines verantwortungsvollen Umgangs mit einer Technologie, deren Potenzial – im Guten wie im Schlechten – kaum zu überschätzen sei.