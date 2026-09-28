Eine Stadt, abgeschnitten von der Welt – während Leichen auf den Straßen liegen, streiten Moskau und Kiew um die Schuldfrage.

In Oleschky, einer Stadt am östlichen Dnipro-Ufer direkt gegenüber von Cherson, spitzt sich die humanitäre Lage dramatisch zu. Die russische Besatzung hat die Stadt von der Außenwelt abgeschnitten – Hilfslieferungen kommen nicht mehr durch, die Zivilbevölkerung leidet Hunger. Eine Bewohnerin schilderte ihre Lage in erschütternden Worten: „In Oleschky sind wir gefangen und können nicht raus. Wir hungern.“

Zusammengebrochene Versorgung

Seit Mai 2023 ist die Versorgung der Stadt vollständig zusammengebrochen. Russische Truppen haben Drohnenüberwachung und Minenfelder in der Region massiv ausgebaut, was jede Annäherung von Hilfskonvois zur Lebensgefahr macht. Die einstige Bevölkerung von rund 24.000 Menschen kämpft seither um das Nötigste. Wie verzweifelt die Lage ist, zeigt das Zeugnis einer weiteren Bewohnerin: „Am Anfang war ich froh, dass ich abgenommen habe – aber jetzt wird mir klar, dass ich ohne richtige, proteinreiche Nahrung sterben werde.“

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Inhalt 1:

Ein für den 1. September 2023 geplanter Lebensmittelkonvoi wurde angegriffen; Moskau und Kiew gaben sich gegenseitig die Schuld.

Internationaler Druck

Auf internationalem Parkett hat der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha die Lage in Oleschky bei der UN-Generalversammlung thematisiert. Er machte Russland direkt verantwortlich: „Russland macht das Leben dort absichtlich unmöglich. Sie lassen sie verhungern.“ Tetjana Hasanenko, Leiterin der Militärverwaltung von Oleschky am westlichen Dnipro-Ufer, zeichnete ein noch düstereres Bild: „Leichen liegen nicht nur im Keller des Krankenhauses, sondern in der ganzen Stadt.“ Kreml-Sprecher Dmitri Peskow räumte zwar eine kritische Lage ein, schob die Verantwortung jedoch den ukrainischen Streitkräften zu, die Hilfslieferungen angeblich blockierten.

Die ukrainische Regierung und humanitäre Organisationen drängen auf eine sofortige Evakuierung der Zivilbevölkerung und appellieren an die internationale Gemeinschaft, den Druck auf die Besatzungsmacht zu erhöhen.

Inhalt 2:

Die Sprengung des Kachowka-Staudamms durch russische Kräfte im Jahr 2023 hatte die ohnehin fragile Infrastruktur der Region zusätzlich schwer beschädigt.