Spätsommer dreht noch einmal auf: Bis zu 25 Grad in Österreich

Spätsommer statt Herbstregen: Österreich bekommt noch einmal viel Sonne und ungewöhnlich milde Temperaturen – doch am Wochenende könnte sich das Wetter ändern.

In Österreich sorgt kräftiger Hochdruckeinfluss derzeit für ruhiges und meist sonniges Wetter. Aus Südwesten gelangen sehr warme Luftmassen in den Alpenraum, wodurch die Temperaturen regional deutlich über dem langjährigen Mittel liegen. Die Unwetterzentrale erwartet am Montag Höchstwerte von 21 bis 25 Grad, regional sind laut GeoSphere Austria sogar noch etwas höhere Werte möglich.

Freundlicher Wochenbeginn

Der Wochenbeginn verlief dabei weitgehend freundlich: Lokale Frühnebelfelder in den Niederungen lösten sich am Montag im Laufe des Vormittags auf, danach setzte sich verbreitet die Sonne durch. Lediglich im Norden sowie entlang des Alpenhauptkamms bildeten sich vereinzelt Quellwolken.

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Auch am Dienstag setzt sich nach Auflösung lokaler Frühnebelfelder häufig die Sonne durch. Lediglich im Süden können sich stellenweise hochnebelartige Wolken halten. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, im Donauraum und im östlichen Flachland jedoch auch lebhaft aus Ost bis Südost. Die Höchstwerte liegen bei 20 bis 25 Grad.

Wochenende ungewiss

Auch Mittwoch und Donnerstag bleibt es überwiegend freundlich und trocken. Am Mittwoch stellt sich nach lokalen Nebel- und Hochnebelfeldern ein Sonne-Wolken-Mix ein, am Donnerstag scheint zunächst verbreitet die Sonne, ehe von Westen einige Wolken durchziehen. Eine Kaltfront aus Westen könnte frühestens am kommenden Wochenende für einen Wetterwechsel sorgen. Meteorologe Roland Reiter betont allerdings: „Ob uns diese aber wirklich erreicht, ist allerdings noch sehr unsicher.“

Bis dahin bleibt es überwiegend trocken. Vor allem im Donauraum und im östlichen Flachland weht zeitweise lebhafter Ost- bis Südostwind.