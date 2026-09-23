Front erreicht Österreich: Regen, Gewitter und kühlere Luft

Sonne, Regen, Gewitter – und dann wieder Spätsommer: Österreichs Wetter hält diese Woche einiges bereit.

Ein Hochdruckgebiet bestimmt am Mittwoch das Wettergeschehen in Österreich und sorgt verbreitet für freundliche, trockene Bedingungen. Wie die Unwetterzentrale UWZ mitteilt, weitet sich der Hochdruckeinfluss auf weite Teile des Landes aus. Die Temperaturen erreichen dabei 16 bis 22 Grad.

Zu Beginn des Tages können sich noch hartnäckige Nebelfelder und hochnebelartige Bewölkung halten, die sich jedoch im Laufe des Vormittags auflösen und der Sonne Platz machen.

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Frontdurchgang Donnerstag

Am Donnerstag erreicht eine Front von Norden her den Alpenraum und sorgt vorübergehend für unbeständiges Wetter. Im Westen und Süden startet der Tag noch trocken und abseits lokaler Nebelfelder sonnig, am Vormittag breiten sich jedoch dichte Wolken und Regenschauer auf weite Teile Österreichs aus. Vereinzelt sind Blitz und Donner möglich, besonders im Süden können später auch einzelne Gewitter entstehen. Entlang der Nordalpen kann der Regen länger anhalten, während es im Donauraum und im östlichen Flachland am Nachmittag wieder abtrocknet. Die Höchstwerte liegen bei rund 15 bis 20 Grad.

Spätsommer kehrt zurück

Ab Freitag baut sich erneut ein kräftiges Hochdruckgebiet auf. Entlang der Nordalpen halten sich zunächst noch dichte Wolken und vereinzelt fällt etwas Regen, im Tagesverlauf setzt sich aber zunehmend freundliches Wetter durch. Im Westen und Süden lösen sich örtliche Frühnebelfelder auf, auch im Osten lockert es am Nachmittag zunehmend auf.

Der Samstag präsentiert sich besonders freundlich: Bei nur leichter Bewölkung und schwachem Wind sind Temperaturen von bis zu 24 Grad zu erwarten.