Gewitter trifft Wien – dann kommt die große Wende

Gewitter im Anmarsch, dann ein radikaler Wetterumschwung: Österreich erwartet ein Wochenende mit zwei völlig verschiedenen Gesichtern.

Am Donnerstag erfasst eine Kaltfront den östlichen Alpenraum – begleitet von einem Höhentief, das sich ausgehend von Deutschland in Richtung Balkanhalbinsel verlagert. Besonders betroffen sind Niederösterreich und Wien, wo am Abend mit kräftigen Schauern und teils Gewittern zu rechnen ist. Meteorologe Clemens Grohs von Kachelmannwetter erklärt dazu: „Donnerstagabend ziehen vom Norden teils kräftige Schauer und Gewitter über Niederösterreich und Wien hinweg.“

Hochdruck am Wochenende

Für die Folgetage zeichnet sich hingegen eine deutliche Wetterberuhigung ab. Ab Freitag etabliert sich ein kräftiges Hochdruckgebiet, das über das gesamte Wochenende Bestand haben soll und spätsommerliche Bedingungen mit sich bringt. Während im Norden und Nordosten noch dichtere Wolkenfelder dominieren, zeigt sich der Süden – von Vorarlberg bis Kärnten – bereits freundlicher.

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Meteorologe Christoph Matella rechnet nach der Auflösung von Frühnebel mit zunehmend sonnigen Abschnitten. Die Temperaturen liegen am Freitag zwischen 14 und 21 Grad.

Sonniger Samstag

In den Niederungen Oberösterreichs und Salzburgs startet der Samstag zunächst mit Nebelfeldern, die sich jedoch im Laufe des Vormittags auflösen.

Danach setzt sich verbreitet die Sonne durch, vereinzelte Wolken bleiben weitgehend harmlos.