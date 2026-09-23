20 Grad, dann Böen bis 50 km/h – heute beginnt der Herbst

Der Herbst kommt pünktlich – und bringt gleich sein typisches Wetter mit. Wien erlebt einen Saisonwechsel mit Ansage.

In der Nacht auf Mittwoch markiert die Tagundnachtgleiche den Beginn des astronomischen Herbstes auf der Nordhalbkugel. Exakt um 2.05 Uhr überquert die Sonne den Äquator – das astronomische Signal für den Saisonwechsel. Der meteorologische Herbst hatte bereits am 1. September begonnen, orientiert sich jedoch nicht an diesem Himmelsphänomen, sondern folgt einer kalendarischen Einteilung.

Wiener Herbstwetter

Der Mittwoch selbst präsentiert sich in Wien von seiner freundlichen Seite. Bei Temperaturen zwischen rund 10 und knapp 20 Grad scheint überwiegend die Sonne, begleitet von mäßigem Nordwestwind. Um die Mittagszeit können zwar dichtere Wolken über die Stadt ziehen, Niederschlag bleibt jedoch aus.

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Ab Donnerstag ändert sich das Bild deutlich. Nach einem zunächst noch sonnigen Morgen verdichten sich die Wolken rasch, und Regenschauer setzen ein. Dazu frischt der Nordwestwind spürbar auf und erreicht Böen von bis zu 50 km/h. Die Temperaturen bewegen sich dabei um die 19 Grad.

Wechselhafter Freitag

Auch der Freitag bleibt wechselhaft. Sonne und Wolken wechseln einander ab, lediglich in den frühen Morgenstunden ist ein kurzer Schauer möglich.

Der Wind weht mäßig bis lebhaft, vor allem im Wienerwald, während die Höchstwerte erneut bei 19 Grad liegen.