Kostenlose Lernhilfe für Tausende Wiener Schüler:innen: Ab 5. Oktober können Familien Plätze für das Wintersemester sichern.

Die Wiener Lernhilfe startet in das Wintersemester 2026/27. Insgesamt stehen 1.055 kostenlose Kurse für bis zu 10.550 Kinder und Jugendliche zur Verfügung. Das Angebot richtet sich an Schüler:innen der Volksschule sowie der Mittelschule und AHS-Unterstufe. Neben Deutsch, Mathematik und Englisch gibt es mit „Deutsch Start“ ein eigenes Angebot für Kinder und Jugendliche, die neu Deutsch lernen. Die Stadt Wien will damit Familien finanziell entlasten und Bildungschancen unabhängig von Herkunft und finanziellen Möglichkeiten verbessern.

Niederschwellige Anlaufstellen

Wer kurzfristig Hilfe benötigt, kann zusätzlich eine der 13 VHS-Lernstationen ohne Anmeldung besuchen. Sie sind von Montag bis Donnerstag jeweils von 14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet und unterstützen Schüler:innen der Sekundarstufe 1 bei Hausübungen, der Vorbereitung auf Schularbeiten und Fragen zum aktuellen Lernstoff in Deutsch, Mathematik und Englisch. An schulfreien Tagen und in den Ferien bleiben die Lernstationen geschlossen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Für Schüler:innen der Sekundarstufe 1 stehen 890 Kurse mit insgesamt bis zu 8.900 Plätzen zur Verfügung. Sie finden in der Regel direkt an rund 100 Wiener Schulen statt. Für Volksschüler:innen gibt es 165 Kurse mit bis zu 1.650 Plätzen an 14 VHS-Standorten. Die Anmeldung startet am 5. Oktober und ist online oder persönlich an jedem VHS-Standort möglich. Die Kurse beginnen am 19. Oktober.