Bis zu 150 Euro für Schulveranstaltungen: Diese Familien können Geld beantragen

Skikurs, Projektwoche oder mehrtägige Schulveranstaltung: Oberösterreich unterstützt Familien mit bis zu 150 Euro – allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Das Land Oberösterreich unterstützt Familien bei den Kosten mehrtägiger Schulveranstaltungen. Je nach Dauer können 60 bis 150 Euro pro Kind und Schuljahr ausbezahlt werden. Bei nur einem teilnehmenden Kind muss die Veranstaltung mindestens vier Tage dauern; nehmen mehrere Kinder derselben Familie an mehrtägigen Schulveranstaltungen teil, können auch zwei- oder dreitägige Veranstaltungen berücksichtigt werden. Voraussetzung sind unter anderem der Wohnsitz in Oberösterreich und die Einhaltung der vorgesehenen Einkommensgrenzen.

Förderbedingungen im Detail

Die Förderbedingungen sind an konkrete Kriterien geknüpft. Bei Einzelkindern muss die Schulveranstaltung mindestens vier Tage dauern, um einen Anspruch zu begründen. Für Familien mit mehreren Kindern gelten großzügigere Regelungen – hier können auch kürzere Veranstaltungen förderungswürdig sein.

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Die Einkommensgrenze wird anhand eines gewichteten Pro-Kopf-Einkommens berechnet. Bei zwei Erwachsenen und zwei Kindern liegt die maßgebliche Grenze derzeit beispielsweise bei 47.040 Euro pro Jahr. Bei einer geringfügigen Überschreitung kann die Förderung im Rahmen einer Härtefallregelung entsprechend reduziert werden. Zuständig für die Abwicklung ist das Familienreferat des Landes Oberösterreich.

Der Antrag kann erst nach Durchführung der Schulveranstaltung gestellt werden. Spätestens drei Monate nach Ende des laufenden Schuljahres, also bis zum 31. Oktober, muss er eingereicht sein. Hat ein Kind mehrere mehrtägige Schulveranstaltungen absolviert, empfiehlt das Land, den Zuschuss für die längere Veranstaltung zu beantragen.

Kritik & Bundesförderung

Die Höhe der Förderung wird derzeit auch politisch diskutiert. Die SPÖ Oberösterreich kritisiert, dass sowohl die Förderbeträge als auch die Einkommensgrenzen seit dem Schuljahr 2023/24 unverändert sind. Angesichts gestiegener Kosten für Fahrten, Unterkunft und Verpflegung fordert die Partei eine neuerliche Anpassung.

Für Schülerinnen und Schüler bestimmter weiterführender Schulen gibt es stattdessen eine Förderung des Bundes. Sie kann je nach sozialer Bedürftigkeit bis zu 294 Euro betragen und gilt etwa für AHS sowie berufsbildende mittlere und höhere Schulen bei mindestens viertägigen Schulveranstaltungen. Für diese Unterstützung endet die Antragsfrist bereits am 30. April des laufenden Schuljahres.